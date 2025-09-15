Μενού

Πόσα χρήματα παίρνει ο Καραλής για το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο και έγινε γνωστό και το ποσό που θα κερδίσει.

Εμμανουήλ Καραλής
Εμμανουήλ Καραλής | ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Ο Εμμανουήλ Καραλής κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο με άλμα στα 6 μέτρα, ενώ ήδη έχουν γίνει γνωστά τα ποσά που μοιράζει η World Athletics.

Ειδικότερα, στην τελική φάση στο άλμα επί κοντώ ο «Μανόλο»... πέταξε στα 6 μέτρα (για 12η φορά φέτος σε αγώνα και 13η στην καριέρα του) κατακτώντας την δεύτερη θέση (επιτυχημένα τα 5,75 μέτρα, τα 5,90 μέτρα, τα 5,95 μέτρα με τρίτη προσπάθεια και τα 6 μέτρα - «κόπηκε» στα 6,2 μέτρα).

