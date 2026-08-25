Πόσα θέλει για την παραθαλάσσια έπαυλή του στο Μαλιμπού ο «Στίφλερ»

Το επί 22 χρόνια «καταφύγιό» του στο Μαλιμπού ετοιμάζεται να αποχωριστεί ο Σον Γουίλιαμ Σκοτ, μετά την εκτεταμένη ανακαίνισή του και ζητά να λάβει 17,5 εκατ. δολάρια.
Το ποσό που θέλει να πάρει για το Vanaya House είναι σχεδόν 4,5 φορές μεγαλύτερο από τα 3,95 εκατ. δολάρια που είχε δαπανήσει για την αγορά του το 2004, μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας «Αmerican Pie» με τον ίδιο να καθιερώνεται ως Στιβ Στίφλερ.
Στα έτη που ακολούθησαν, η καριέρα του συνέχισε να ακμάζει, ενώ το σπίτι του έχει επίσης υποστεί ριζικό λίφτινγκ σε πολλούς από τους χώρους διαβίωσης, καθώς και την κουζίνα, ενώ η έπαυλη του 49χρονου κωμικού περιγράφεται ως «σπάνια έκφραση ήσυχης πολυτέλειας - όπου η αρχιτεκτονική, το τοπίο και η φύση συνυπάρχουν σε τέλεια αρμονία» σύμφωνα με το MarketWatch.
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