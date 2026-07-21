Πόσο αξίζει το τρόπαιο του Μουντιάλ: Πέντε πράγματα που δεν ήξερες

Το τρόπαιο του Μουντιάλ που βρίσκεται στα χέρια των Ισπανών μετά από την νίκη με 1-0 έναντι της Αργεντινής στον μεγάλο τελικό στο Νιου Τζέρσεϊ, είναι κάτι περισσότερο από απλή ποδοσφαιρική δόξα: είναι επίσης ένα από τα πιο πολύτιμα και exclusive αθλητικά αντικείμενα στον πλανήτη.

Mάλιστα, η πραγματική του αξία θα μπορούσε να εκπλήξει πολλούς, με τη FIFA να δίνει παράλληλα πέντε ενδιαφέροντα γεγονότα. Ομολογουμένως, η κούπα του Μουντιάλ είναι ο ύψιστος στόχος και το πιο τρελό όνειρο όλων των ποδοσφαιριστών.

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