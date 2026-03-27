Πόσο δώρο Πάσχα θα πάρετε;

Αμετάβλητη παραμένει για φέτος η βάση υπολογισμού για το δώρο Πάσχα που θα λάβουν μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, παρά την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, από τα 880 στα 920 ευρώ από 1η Απριλίου που θα επηρεάσει τη μισθοδοσία. (δείτε εδώ τι αλλάζει και τι μένει ίδιο μετά την αύξηση του κατώτατου).

Το Δώρο Πάσχα της φετινής χρονιάς θα υπολογισθεί με τον προηγούμενο μισθό, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι λαμβάνεται υπόψη ο μισθός που ίσχυε την 28η Μαρτίου (δηλαδή 15 ημέρες πριν την ημερομηνία της εορτής του Πάσχα).

