Σε μια Ελλάδα που δοκιμάζεται από την ακρίβεια και τις πιέσεις στο οικογενειακό πορτοφόλι, ακόμα και ο χριστουγεννιάτικος στολισμός γίνεται καθρέφτης της οικονομικής πραγματικότητας. Οι πολίτες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην παράδοση, την αισθητική και το διαθέσιμο εισόδημα.

Η κυβέρνηση μιλά για ανάπτυξη και σταθερότητα, όμως η καθημερινότητα δείχνει ότι οι γιορτές δεν είναι πια ανέμελες, αλλά υπολογισμένες μέχρι το τελευταίο ευρώ.

Τα δέντρα

Στα εποχικά καταστήματα, το πιο οικονομικό μικρό πλαστικό δέντρο ξεκινά από 34 ευρώ, ενώ τα χιονισμένα έχουν αφετηρία τα 50 ευρώ. Το best seller της χρονιάς είναι ένα χιονισμένο δέντρο ύψους 1,80 μέτρων που κοστίζει 90 ευρώ, ενώ το εύρος των τιμών φτάνει μέχρι και τα 1.300 ευρώ για πολυτελή κομμάτια.

Νέα τάση αποτελούν τα φωτιζόμενα δέντρα, που ξεκινούν από 60 ευρώ για ύψος 90 εκατοστά και προτιμώνται γιατί δεν χρειάζονται έξτρα στολίδια, γιρλάντες ή λαμπάκια.

Στις μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών οι τιμές διαφοροποιούνται: ένα χιονισμένο δέντρο ύψους 1,80 μέτρων κοστίζει 70 ευρώ, ένα τυπικό πράσινο δέντρο 2,10 μέτρων πωλείται στα 40 ευρώ, ενώ τα φωτιζόμενα ξεκινούν από 30 ευρώ και φτάνουν έως τα 100 ευρώ.

Τα στολίδια

Στα εποχικά καταστήματα, best seller θεωρούνται τα σετ με 33 μπάλες και αστέρι στα 20 ευρώ. Όσοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα δέντρο με «προσωπικότητα» επιλέγουν μεμονωμένα στολίδια, με τις μπάλες να ξεκινούν από 3,50 ευρώ.

Στις αλυσίδες, οι τιμές είναι πιο χαμηλές: σετ 50 τεμαχίων στα 6 ευρώ ή 20 τεμαχίων στα 2 ευρώ, ενώ τα μεμονωμένα στολίδια κυμαίνονται από 0,99 έως 4,99 ευρώ.

Τα λαμπάκια

Στις αλυσίδες, τα σετ με 100 λαμπάκια ξεκινούν από 4,99 ευρώ και φτάνουν έως 49,99 ευρώ, με μέση τιμή γύρω στα 14 ευρώ.

Στα εποχικά καταστήματα, οι τιμές ξεκινούν από 8 ευρώ και φτάνουν έως 125 ευρώ, με μέση τιμή στα 25 ευρώ.

Το «μέσο καλάθι» του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Αν επιχειρήσει κανείς να υπολογίσει πόσο κοστίζει ένα τυπικό δέντρο με στολισμό, οι διαφορές είναι εμφανείς. Στις μεγάλες αλυσίδες, ένα πράσινο δέντρο γύρω στα δύο μέτρα μπορεί να αγοραστεί με περίπου 40 ευρώ, ενώ με ένα σετ μπάλες των 6 ευρώ και λαμπάκια γύρω στα 15 ευρώ, το συνολικό κόστος κυμαίνεται κοντά στα 60 ευρώ.

Αντίθετα, στα εποχικά καταστήματα, ένα χιονισμένο δέντρο ύψους 1,80 μέτρων κοστίζει γύρω στα 90 ευρώ, με σετ στολιδιών στα 20 ευρώ και λαμπάκια στα 25 ευρώ, ανεβάζοντας τον λογαριασμό περίπου στα 135 ευρώ.

Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός φέτος αποτυπώνει με τον πιο γλαφυρό τρόπο τις αντιθέσεις της ελληνικής οικονομίας. Από τη μία, οι πολίτες αναζητούν οικονομικές λύσεις για να κρατήσουν ζωντανό το πνεύμα των γιορτών.

Από την άλλη, η αγορά προσφέρει προϊόντα που φτάνουν σε τιμές πολυτελείας, απευθυνόμενα σε λίγους. Η κυβέρνηση επιμένει ότι η οικονομία «αντέχει», όμως η πραγματικότητα δείχνει ότι ακόμα και το χριστουγεννιάτικο δέντρο γίνεται πεδίο υπολογισμού και συμβιβασμού. Οι γιορτές παραμένουν γιορτές, αλλά η λάμψη τους περνά πλέον μέσα από το φίλτρο της ακρίβειας.