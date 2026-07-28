Οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές εξελίσσονται σε προνόμιο για λίγους, με την οικονομική πίεση να αναγκάζει έναν στους δύο Έλληνες να μείνει σπίτι. Όσοι, πάλι, τολμήσουν να ετοιμάσουν βαλίτσες, καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα μπαράζ ανατιμήσεων σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διόδια και καύσιμα.

Mε την τιμή της βενζίνης να έχει σκαρφαλώσει πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο καταγράφοντας αύξηση 15,5% σε σχέση με πέρυσι, τα ταξίδια με αυτοκίνητο στην ηπειρωτική Ελλάδα απαιτούν πλέον βαθύ πορτοφόλι.

Η εκτόξευση του μεταφορικού κόστους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, γίνεται εμφανής όταν κοιτάξει κανείς τα έξοδα για καύσιμα και διόδια (μετ' επιστροφής) από την Αθήνα:

Ναύπλιο: 57,05 €

Μεθώνη: 118,74 €

Μονεμβασιά: Σχεδόν 130,00 €

Χορευτό Πηλίου: Σχεδόν 160,00 €

Όσο πιο μακριά από την πρωτεύουσα, τόσο πιο δυσβάσταχτος γίνεται ο προϋπολογισμός.

Πόσο διαρκούν όμως οι διακοπές για αυτούς που τελικά θα ταξιδέψουν; Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πλειοψηφία «κόβει» μέρες για να τα βγάλει πέρα, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται στις 11,4 ημέρες. Ειδικότερα:

Το 42% προγραμματίζει αποδράσεις το πολύ έως μίας εβδομάδας.

Το 29% θα κάνει διακοπές από 8 έως 14 ημέρες.

Μόλις το 28% θα απολαύσει άδεια άνω των δύο εβδομάδων.

Απέναντι σε αυτά τα νούμερα, οι ταξιδιώτες αναζητούν αντίδοτο στην ακρίβεια: επιλέγουν παλιές εθνικές οδούς χωρίς διόδια, κοντινότερους προορισμούς, μειώνουν τις ημέρες παραμονής τους και στρέφονται στη φιλοξενία εξοχικών ή σπιτιών φίλων για να κάνουν το αδύνατο, δυνατό.