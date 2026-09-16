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«Πόσο πήγε το λίτρο;»: Η αμόλυβδη άγγιξε τα 2,16€ κι εμείς απλά κοιτάμε την αντλία με απορία

Ραγδαία αύξηση στα καύσιμα, η αμόλυβδη άγγιξε τα 2,16€/λίτρο. Καθημερινές ανατιμήσεις στα διυλιστήρια και φόβοι για νέο κύμα ακρίβειας.

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Βενζίνη
Στιγμιότυπο από πρατήριο καυσίμων στην Αθήνα | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
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Το να γεμίσεις το ρεζερβουάρ κοντεύει να μετατραπεί σε άθλημα για λίγους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα χτυπάει αλύπητα την καθημερινότητά μας, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να έχει εκτοξευθεί στα 2,16 ευρώ το λίτρο. Οι αυξήσεις που καταφθάνουν από τα διυλιστήρια είναι πλέον σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, παρακολουθώντας το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Η αμόλυβδη ανέβηκε 5 λεπτά (από τα 2,09€ στα 2,16€), ενώ το πετρέλαιο κίνησης πήρε την ανηφόρα κατά 6 λεπτά (από τα 2,05€ στα 2,11€).

Σε αυτοψία της ΕΡΤ και της Κατερίνας Νικολάου στη δυτική Θεσσαλονίκη, οι αντλίες έγραφαν 2,14€ για τη βενζίνη και 2,11€ για το ντίζελ.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι από καύσιμα υπάρχει επάρκεια στην αγορά, το θέμα είναι αν θα έχουμε λεφτά να τα πληρώσουμε. Οι παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ήδη πως αυτό το νέο κόστος θα μετακυλιστεί μοιραία στον καταναλωτή, συμπαρασύροντας τα πάντα.

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