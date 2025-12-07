Πόσο πληρώνουμε πραγματικά για τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια; Το tip για να γλιτώσουμε λεφτά

Σε λιγότερο από ένα μήνα φτάνει η μέρα των Χριστουγέννων και ήδη έχουν ανάψει τα πρώτα λαμπάκια. Και ενώ μας έχουν φτιάξει ήδη τη διάθεση, «καίνε» περισσότερο ρεύμα από όσο φαντάζεσαι.

Τα παραδοσιακά μικρά λαμπάκια που κάθε νοικοκυριό έχει στο σπίτι του για τον στολισμό καταναλώνουν 0,039 kWh ανά ώρα, ή περίπου 0,95 kWh την ημέρα. Για ένα δέντρο χρειάζονται συνήθως γύρω στα 700 λαμπάκια, κάτι που αυξάνει την κατανάλωση, ειδικά αν τα φώτα παραμένουν αναμμένα πολλές ώρες.

Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια | Shutterstock

Και επειδή η συμβουλή «να τα ανοίγετε λίγες ώρες» είναι σίγουρα «άχαρη» και καθόλου «γιορτινή», υπάρχει ένα tip που θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρήματα.

Ο λόγος για τα led λαμπάκια. Είναι εξαιρετικά αποδοτικά, με κατανάλωση μόλις 0,0045 kWh ανά ώρα. Αυτό σημαίνει 0,11 kWh ημερησίως ή 3,41 kWh μηνιαίως, προσφέροντας εξοικονόμηση έως 88% σε σχέση με τα παραδοσιακά λαμπάκια.

Έξτρα συμβουλές εξοικονόμησης

Για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, προτείνεται η χρήση χρονοδιακοπτών ή - για τους πιο hight tech -, applications αυτοματισμού, για να ανάβουν τα φώτα μόνο σε συγκεκριμένες ώρες.

Η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων μειώνει τον χρόνο λειτουργίας, προσφέροντας επιπλέον εξοικονόμηση ακόμη και μέχρι 40%. Ακόμη, τοποθετώντας τα φώτα στρατηγικά, όπως γύρω από το δέντρο ή σε συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού, μπορείτε να δημιουργήσετε έντονη εορταστική ατμόσφαιρα χωρίς να χρειάζεται να ανάβουν όλα τα διακοσμητικά μαζί.

Τα LED φώτα, εκτός από χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, ζουν έως και 10 φορές περισσότερο από τα παραδοσιακά λαμπάκια, μειώνοντας το κόστος αντικατάστασης.

Τέλος, να απομακρύνετε τα χαλασμένα λαμπάκια για να μην «καίνε» ρεύμα χωρίς λόγο.