Πόσο θα κοστίσει το κρέας για το γιορτινό τραπέζι

Ο Δεκέμβριος ξεκίνησε με χαμηλή κίνηση στην κρεαταγορά. Οι κρεοπώλες γνωρίζουν καλά ότι οι πρώτες μέρες του μήνα είναι «μαγκωμένες» και περιμένουν την παραδοσιακή άνοδο από τις ονομαστικές εορτές και τα Χριστούγεννα.

Όμως φέτος, οι τιμές στα κρέατα ανεβαίνουν κατακόρυφα, δημιουργώντας ανησυχία σε καταναλωτές και επαγγελματίες.

Οι τιμές στα κρεοπωλεία

Η σύγκριση με τον περσινό Δεκέμβριο δείχνει ξεκάθαρα την άνοδο:

Γαλοπούλα: 11–13 €/κιλό (2024) → 8,99 €/κιλό στη Βαρβάκειο

Αρνί – Κατσίκι: 12–16 €/κιλό (2024) → 14–17 €/κιλό (2025)

Χοιρινό: 4–5,50 €/κιλό (2024) → 5,98–6,50 €/κιλό (2025)

Κοτόπουλο ολόκληρο: 3,50–5 €/κιλό (2024) → 3,50–5,50 €/κιλό (2025)

Μοσχάρι: 12–14,50 €/κιλό (2024) → 15,90–19 €/κιλό (2025)

Το μοσχάρι και το αρνί καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ το κοτόπουλο παραμένει η πιο προσιτή επιλογή.



Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ

Η πίεση δεν περιορίζεται στα κρεοπωλεία. Στα σούπερ μάρκετ οι τιμές παραμένουν υψηλές:

Μοσχάρι : 15–20,50 €/κιλό

: 15–20,50 €/κιλό Φιλέτο νεαρού μοσχαριού Ολλανδίας : έως 34,50 €/κιλό

: έως 34,50 €/κιλό Κοτόπουλο ολόκληρο: 2,99–7,30 €/κιλό

2,99–7,30 €/κιλό Χοιρινό : 5–13,90 €/κιλό

: 5–13,90 €/κιλό Αρνί : 13,60–13,80 €/κιλό

: 13,60–13,80 €/κιλό Κατσίκι : 14–14,20 €/κιλό

: 14–14,20 €/κιλό Παϊδάκια: έως 19 €/κιλό

Οι καταναλωτές καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην παράδοση του γιορτινού τραπεζιού και στο αυξημένο κόστος.

Οι κτηνοτρόφοι στο επίκεντρο

Αυτό το βάρος μεταφέρεται σε όλη την αλυσίδα: από τον παραγωγό, στον κρεοπώλη, και τελικά στον καταναλωτή. Η οικονομία πιέζεται, καθώς οι αυξήσεις στα τρόφιμα περιορίζουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Οι ανατιμήσεις δεν είναι ευθύνη ούτε των κρεοπωλών ούτε των καταναλωτών. Είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτερης συγκυρίας που αγγίζει όλους: παραγωγούς, εμπόρους και οικογένειες. Το γιορτινό τραπέζι φέτος θα στηθεί με μεγαλύτερη προσοχή και υπολογισμό.

Η κοινωνία καλείται να σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους που παλεύουν, στους κρεοπώλες που προσπαθούν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ζωντανές, και στους καταναλωτές που αγωνιούν για το πορτοφόλι τους.