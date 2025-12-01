Πόσοι ηλικιωμένοι θα αντιστοιχούν σε κάθε 100 εργαζόμενους έως το 2040

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για την Ελλάδα όσον αφορά την εξάρτηση των ηλικιωμένων από τους εργαζόμενους, καθώς το δημογραφικό περιορίζει το εργατικό δυναμικό και αυξάνει τις κρατικές δαπάνες για το συνταξιοδοτικό.

Όπως πιστοποιούν οι τελευταίες μελέτες από Eurostat, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΟΟΣΑ, σε κάθε 100 εργαζόμενους θα αναλογούν 60 ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών ως το 2040 και 75 ηλικιωμένοι ως το 2050 (από 39 που είναι σήμερα). Μάλιστα στη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ «Pensions at a Glance 2025», επισημαίνεται πως σήμερα υπάρχουν 33 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω για κάθε 100 άτομα του παραγωγικού δυναμικού κατά μέσο όρο.

