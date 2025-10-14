Πότε είναι η Black Friday και η Cyber Monday για το 2025

Οι χειμερινές εκπτώσεις μπορεί να αργούν να έρθουν, όμως η Black Friday και η Cyber Monday πλησιάζουν και δίνουν στους καταναλωτές ευκαιρία να αγοράσουν τα αγαπημένα τους προϊόντα σε πιο οικονομική τιμή.

Στην Black Friday οι τιμές είναι πιo χαμηλές για όλα τα είδη: από ρούχα και παπούτσια μέχρι και ηλεκτρονικά είδη.

Υπολογιστές, κινητά και ηλεκτρικές οικιακές συσκευές αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή αγορών για τη συγκεκριμένη μέρα καθώς, μπορεί να φτάσουν να έχουν έκπτωση από 20% μέχρι και 40%.

Black Friday: Πότε «πέφτει» φέτος

Η φετινή ημερομηνία για την Black Friday φέτος είναι 28 Νοεμβρίου 2025.

Παρόλα αυτά πολύ πιθανό είναι τα «εκπτωτικά ταμπελάκια» να εμφανιστούν νωρίτερα όπως το 2024 που οι τιμές είχαν αρχίσει ήδη να πέφτουν από 15 Νοεμβρίου.

Η Cyber Monday, όπως το λέει και η λέξη, αναφέρεται στις εκπτώσεις των ηλεκτρονικών ειδών και φέτος θα είναι 1 Δεκεμβρίου 2025.