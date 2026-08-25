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IRIS: Πότε φορολογείται το χαρτζιλίκι και οι μεταφορές μεταξύ συγγενών

Πότε ισχύει το αφορολόγητο και πότε φορολογείται το χαρτζιλίκι και οι μεταφορές μέσω IRIS από γονείς και συγγενείς.

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Τα κεντρικά κτίρια της ΑΑΔΕ
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Δεν εγείρεται φορολογικό ενδιαφέρον από την ΑΑΔΕ για το χαρτζιλίκι και τις μεταφορές μεταξύ συγγενών, διαβεβαιώνει ο φοροτεχνικός Παναγιώτης Κάββουρας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και συγκεκριμένα στην εκπομπή «Αταίριαστοι», για τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες αναφορικά με τις μεταφορές χρημάτων τους.

«Για τα χρήματα που πηγαίνουν από γονείς ή παππούδες στα παιδιά ή εγγόνια δεν υπάρχει ζήτημα φορολογικού ελέγχου», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως προσοχή πρέπει να δοθεί στις δωρεές των παιδιών προς τους γονείς. «Δεν θα πρέπει ένα μεγαλο ποσό από δωρεά παιδιού στον γονέα να μεταφερθεί σε ένα δεύτερο παιδί».

 

Ο ίδιος τόνισε πως οι δωρεές χρημάτων έως 800.000 ευρώ μεταξύ συγγενών της πρώτης κατηγορίας, μεταξύ άλλων, από γονείς προς παιδιά και από παππούδες προς εγγόνια, καλύπτονται από το αφορολόγητο, εφόσον πραγματοποιούνται μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και υποβάλλεται η προβλεπόμενη δήλωση.

Αναφορικά με συγγενείς της δεύτερης κατηγορίας, μεταξύ αδελφών και συγγενών, οι μεταφορές φορολογούνται με 20%. 

Η Αρχή, πάντως, δεν ορίζει συγκεκριμένο χρηματικό όριο κάτω από το οποίο μια μεταφορά θεωρείται αυτομάτως χαρτζιλίκι. Το κριτήριο είναι το ύψος, η συχνότητα και συνολικά η εικόνα των συναλλαγών

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