Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων - Ποιοι το δικαιούνται

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στο ακέραιο σε όλος τους εργαζομένους, με την προϋπόθεση πως εργάζονται στον ίδιο εργοδότη ολόκληρη τη χρονική περίοδο, δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Τότε δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο το οποίο είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στους δικαιούχους μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ, νοείται ότι δεν υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλλει το δώρο νωρίτερα απ' αυτές τις ημερομηνίες. Το Δώρο Χριστουγέννων σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πώς υπολογίζεται

Όσοι από τους μισθωτούς τους δεν έχουν συμπληρώσει το παραπάνω χρονικό διάστημα, δικαιούνται αναλογίας του Δώρου Χριστουγέννων, η οποία υπολογίζεται σε ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή (2) ημερομίσθια (ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής) για κάθε δεκαεννέα (19) ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα.

Υπολογίζεται, δε, με βάση τις αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.



Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τα δώρα εορτών υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.