Πότε θα φανεί στην αντλία η μείωση στην τιμή του πετρελαίου - Τι εξετάζει η κυβέρνηση για την επιδότηση

Η μείωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου θα αρχίσει να αποτυπώνεται στην αντλία στα μέσα της εβδομάδας. Μια τεχνική λεπτομέρεια που έχει τη σημασία της είναι τα διυλιστήρια στην Ελλάδα παίρνουνε μέσο όρο τριημέρου, για να μπορέσουνε να τιμολογήσουνε. Επομένως από την Τετάρτη και την Πέμπτη περιμένουμε αποκλιμάκωση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υψηλότερη τιμή που έφτασε η αμόλυβδη από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ήταν στις 24/05, όταν η τιμή ήταν 2,138 ευρώ ανά λίτρο.

Πτωτική είναι η τάση της τιμή του πετρελαίου κίνησης. Η υψηλότερη τιμή είχε καταγραφεί στις 31/03 όταν είχε 2,112 ευρώ το λίτρο. Στις 24/05 η τιμή έπεσε στα 1,818 ευρώ ανά λίτρο.

Η κυβέρνηση μέχρι την Παρασκευή θα ανακοινώσει τι προτίθεται να κάνει, σχετικά με την επιδότηση των 0,20 λεπτών και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι.

Το υγραέριο κίνησης επίσης παρουσιάζει πτωτική τάση με την υψηλότερη τιμή του να καταγράφεται στις 02/04 στα 1,374 ευρώ ανά λίτρο ενώ στις 24/05 κατέβηκε στα 1,164 ευρώ ανά λίτρο.