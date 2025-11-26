Πότε θα γίνει η κλήρωση ΟΠΕΚΑ για τους δικαιούχους με προπληρωμένες κάρτες

Την ερχόμενη Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση που αφορά τους πολίτες που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές με την προπληρωμένη κάρτα τους κατά την περίοδο χρήσης της.

Όπως έχει ανακοινώσει ο ΟΠΕΚΑ, κάθε δικαιούχος συγκέντρωσε λαχνούς συμμετοχής, ανάλογα με τη χρήση της κάρτας του. Ο αριθμός των λαχνών που αντιστοιχεί σε κάθε συμμετέχοντα καθορίζεται με βάση τις συναλλαγές που πραγματοποίησε έως και τις 9 Νοεμβρίου 2025, όπως αυτές διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών.

Οι δικαιούχοι για την κλήρωση

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

8.500 δικαιούχοι θα λάβουν από 1.000 ευρώ ο καθένας, με την πληρωμή να πραγματοποιείται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Το ποσό του χρηματικού επάθλου θα καταβληθεί στους νικητές στο IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού που αντιστοιχεί η προπληρωμένη κάρτα τους.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί με πλήρη διαφάνεια στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε συνεργασία και υπό καθοδήγηση ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όσοι πολίτες δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να υποβάλουν αίτημα εξαίρεσης έως τις 25 Νοεμβρίου 2025, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση prepaid@minscfa.gov.gr, με τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση κατοικίας.