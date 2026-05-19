Μενού

Πότε θα καταβληθεί το επίδομα 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά - Οι εισοδηματικοί «κόφτες»

Στα 975.000 από τα 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά με παιδιά θα δοθεί με αυτόματο τρόπο, στα τέλη Ιουνίου, το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Reader symbol
Newsroom
Χρήματα
Χρήματα σε πορτοφόλι | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Το μέτρο αναμένεται να καλύψει περίπου το 80% με 85% των οικογενειών στη χώρα και για να το λάβουν οι δικαιούχοι του δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια αίτηση, αλλά απλά να ελέγξουν ότι έχουν συμπληρώσει στην εφορία το IBAN του λογαριασμού τους στο συγκεκριμένο πεδίο.

Η διασταύρωση των στοιχείων και η πίστωση των χρημάτων θα πραγματοποιηθούν με βάση τα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας και τις δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ