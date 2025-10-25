Μενού

Πόθεν έσχες 2025: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων

Έως τις 15 Νοεμβρίου θα πρέπει να κάνουν δήλωση «πόθεν έσχες» οι υπόχρεοι.

Παράταση δίνεται στην υποβολή από τους υπόχρεους των δηλώσεων «πόθεν έσχες» για την χρήση του 2024 με τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα (24/10) στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, με τροπολογία που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας» παρατείνεται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2025 ο χρόνος υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2025 (χρήση 2024), που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5026/2023.

 

