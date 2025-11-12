Μενού

Πόθεν έσχες - τεκμήρια διαβίωσης: Πώς θα τα εξουδετερώσετε μέχρι τέλος του έτους

Η λύση βρίσκεται στις χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές.

Reader symbol
Newsroom
Χρήματα
Χαρτονομίσματα των πέντε ευρώ | EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
  • Α-
  • Α+

Στην παγίδα του «πόθεν έσχες» αλλά και των «ψαλιδισμένων» τεκμηρίων διαβίωσης κινδυνεύουν να πιαστούν το 2026 οι φορολογούμενοι που απέκτησαν φέτος περιουσιακά στοιχεία όπως αυτοκίνητο, σπίτι, οικόπεδο τα οποία όμως δεν δικαιολογούνται και δεν καλύπτονται από τα εισοδήματα που έχουν αποκτήσει. Ωστόσο υπάρχει ακόμη χρόνος για να αποφύγουν οι φορολογούμενοι τις περιπέτειες με την εφορία.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ