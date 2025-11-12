Πόθεν έσχες - τεκμήρια διαβίωσης: Πώς θα τα εξουδετερώσετε μέχρι τέλος του έτους

Στην παγίδα του «πόθεν έσχες» αλλά και των «ψαλιδισμένων» τεκμηρίων διαβίωσης κινδυνεύουν να πιαστούν το 2026 οι φορολογούμενοι που απέκτησαν φέτος περιουσιακά στοιχεία όπως αυτοκίνητο, σπίτι, οικόπεδο τα οποία όμως δεν δικαιολογούνται και δεν καλύπτονται από τα εισοδήματα που έχουν αποκτήσει. Ωστόσο υπάρχει ακόμη χρόνος για να αποφύγουν οι φορολογούμενοι τις περιπέτειες με την εφορία.
