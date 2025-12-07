Πού ανοίγουν νέα καταστήματα Sinsay

Σε ακόμη μεγαλύτερη επέκταση του δικτύου των καταστημάτων της στην Ελλάδα ποντάρει για το προσεχές διάστημα η Sinsay.
Η πολωνική αλυσίδα ένδυσης και ειδών σπιτιού ανεβάζει κι άλλο τον πήχη της ανάπτυξής της, με το βλέμμα στην εορταστικό περίοδο που έρχεται λόγω Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς – μια παραδοσιακά δυνατή περίοδο για τον κλάδο του λιανεμπορίου.
Λίγο πριν συμπληρώσει τρία χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Sinsay βάζει πλώρη για ακόμη μεγαλύτερα μερίδια σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά, προχωρώντας στο άνοιγμα δύο νέων καταστημάτων την ερχόμενη εβδομάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.