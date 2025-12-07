Μενού

Πού ανοίγουν νέα καταστήματα Sinsay

Η διάσημη πολωνική αλυσίδα ένδυσης και ειδών σπιτιού ανοίγει δύο νέα καταστήματα στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα.

Καταστήματα Sinsay | Shutterstock
Σε ακόμη μεγαλύτερη επέκταση του δικτύου των καταστημάτων της στην Ελλάδα ποντάρει για το προσεχές διάστημα η Sinsay.

Η πολωνική αλυσίδα ένδυσης και ειδών σπιτιού ανεβάζει κι άλλο τον πήχη της ανάπτυξής της, με το βλέμμα στην εορταστικό περίοδο που έρχεται λόγω Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς – μια παραδοσιακά δυνατή περίοδο για τον κλάδο του λιανεμπορίου.

Λίγο πριν συμπληρώσει τρία χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Sinsay βάζει πλώρη για ακόμη μεγαλύτερα μερίδια σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά, προχωρώντας στο άνοιγμα δύο νέων καταστημάτων την ερχόμενη εβδομάδα.

