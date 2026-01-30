Μενού

Πού άνοιξαν νέα καταστήματα Pizza Hut και Burger King

Με τον ανταγωνισμό να εντείνεται, ο κυπριακός όμιλος επιχειρεί να ενισχύσει έτι περαιτέρω το αποτύπωμά του στην ελληνική αγορά.

Ανεβάζουν «στροφές» στην εγχώρια αγορά της εστίασης τα σχέδια του κυπριακού ομίλου PHC, με επικεφαλής τον Λύσανδρο Ιωάννου, την ώρα που η μια μετά την άλλη οι πιο γνωστές αλυσίδες ταχείας εστίασης υλοποιούν σημαντικές επενδυτικές κινήσεις με έμφαση στην επέκταση του δικτύου τους και τον εμπλουτισμό του με νέα concept καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

