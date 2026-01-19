Πού κυμαίνεται η μέση τιμή πετρελαίου θέρμανσης: Αυτή είναι η περιοχή με το φθηνότερο

Η θερμοκρασία έχει πέσει σημαντικά και παγετός επικρατεί σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα. Με χιονοπτώσεις να σημειώνονται στα ορεινά πολλοί είναι αυτοί που κοιτάζουν τα λίτρα πετρελαίου που τους απομένουν.

Ο πρόεδρος πρατηριούχων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στην ΕΡΤ, δήλωσε ότι η μέση τιμή πετρελαίου θέρμανσης κυμαίνεται πέριξ του 1,10 ευρώ, γύρω στα 10 λεπτά χαμηλότερα από το προηγούμενο διάστημα.

Εκτιμά μάλιστα πως οι τιμές θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα παρά την ισχυρή ζήτηση. Εντούτοις, παρατηρούνται τεράστιες διαφορές ανάμεσα στις τιμές στα αστικά κέντρα με εκείνες στα νησιά, με τις διαφορές να προσεγγίζουν ακόμη και τα 500 ευρώ για 1.000 λίτρα καυσίμου.

Ενδεικτικά οι τιμές στις πόλεις και τα νησιά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτής της εβδομάδας, έχουν ως εξής:

Τιμή ανά λίτρο - μέση τιμή

Τα ακριβότερα:

Ανάφη 1,58€

Μήλος 1,45€

Αμοργός 1,39€

Κουφονήσι 1,37€

Κύθνος 1,36€

Τo φθηνότερo:

Ταύρος (Αττική) 0,979€

(Αττική) 0,979€ Σπάτα (Αττική) 1,01€

Κατερίνη 1,04€

Πάτρα 1,06€

Φλώρινα 1,08€

Πόσο κοστίζουν τα καυσόξυλα στην Αττική

Αυξημένη είναι η ζήτηση και για τα καυσόξυλα ειδικά στις πιο βόρειες περιοχές. Ωστόσο, στην περιοχή της Αττικής το κόστος για καυσόξυλα είναι ακόμη και διπλάσιο και συγκεκριμένα οι τιμές διαμορφώνονται στα παρακάτω επίπεδα:

Τιμή/κυβικό

Δρυς/Οξιά: 100€ – 135€

Ελιά/Πουρνάρι: 120€ – 145€

Ευκάλυπτος: 100€

Πεύκο: 100€

Ανάμικτο: 110€ – 120€