Μενού

Πράσινα τιμολόγια: Κατακόρυφη πτώση 26% τον Σεπτέμβριο - Πόσο θα πληρώσουν οι καταναλωτές

Τι θα πληρώσουν οι πολίτες για ρεύμα τον Σεπτέμβριο;

Reader symbol
Newsroom
Χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος
Νέα τιμολόγια ρεύματος | EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
  • Α-
  • Α+

Τις εκτιμήσεις των ειδικών του κλάδου, που προέβλεπαν στο insider.gr μείωση όλων των πράσινων τιμολογίων τον Σεπτέμβριο σε ποσοστά που θα ξεκινούν από 10%, επιβεβαιώνουν οι ανακοινώσεις των προμηθευτών για τις χρεώσεις του επόμενου μήνα.

Μάλιστα, υπήρξαν προμηθευτές που προχώρησαν σε αποκλιμάκωση των τιμολογίων τους κατά 38% ή ακόμη και «κούρεψαν» σχεδόν στο μισό τις χρεώσεις τους. Έτσι, οι τιμές για τον καινούριο μήνα διαμορφώνονται μεταξύ 8,98 και 16,2 λεπτών του ευρώ ανά κιλοβατώρα, έναντι 15,15-25,5 λεπτών τον Αύγουστο.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ