Πράσινα τιμολόγια: Κατακόρυφη πτώση 26% τον Σεπτέμβριο - Πόσο θα πληρώσουν οι καταναλωτές

Τις εκτιμήσεις των ειδικών του κλάδου, που προέβλεπαν στο insider.gr μείωση όλων των πράσινων τιμολογίων τον Σεπτέμβριο σε ποσοστά που θα ξεκινούν από 10%, επιβεβαιώνουν οι ανακοινώσεις των προμηθευτών για τις χρεώσεις του επόμενου μήνα.
Μάλιστα, υπήρξαν προμηθευτές που προχώρησαν σε αποκλιμάκωση των τιμολογίων τους κατά 38% ή ακόμη και «κούρεψαν» σχεδόν στο μισό τις χρεώσεις τους. Έτσι, οι τιμές για τον καινούριο μήνα διαμορφώνονται μεταξύ 8,98 και 16,2 λεπτών του ευρώ ανά κιλοβατώρα, έναντι 15,15-25,5 λεπτών τον Αύγουστο.
