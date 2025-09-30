«Πράσινο φως» για 19.489 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2026 - Σε ποιους τομείς ανοίγουν οι θέσεις

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε 19.489 νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για το 2026 στο Δημόσιο, έπειτα από την εισήγηση του υπουργού και της υφυπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου και Βιβής Χαραλαμπογιάννη. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο ετήσιο κύκλο ενισχύσεων από το 2020, με έμφαση στην Υγεία, την Παιδεία, την Εθνική Άμυνα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Έμφαση σε Υγεία, Άμυνα και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί βασική κυβερνητική προτεραιότητα, με 5.228 νέες θέσεις, εκ των οποίων οι 5.000 αφορούν ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σε δομές του υπουργείου Υγείας.

Στην Εθνική Άμυνα εγκρίθηκαν 1.517 θέσεις για παραγωγικές σχολές, ενώ ενισχύονται το ΝΙΜΤΣ, τα Μετοχικά Ταμεία και τα ΑΣΕΙ με Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με αυξημένο αριθμό προσλήψεων, κυρίως σε μηχανικούς κρίσιμων ειδικοτήτων, προσωπικό καθαριότητας, κτηνιάτρους, γεωτεχνικούς και δημοτική αστυνομία, με στόχο την κάλυψη αναγκών μικρών και πληγεισών περιοχών.

Ασφάλεια, Παιδεία και Υποδομές

Στο πεδίο της Δημόσιας Ασφάλειας, ενισχύεται το Πυροσβεστικό Σώμα με 1.026 νέες θέσεις, ενώ στην Ελληνική Αστυνομία προβλέπονται 950 δόκιμοι αστυφύλακες και υπαστυνόμοι, 626 ειδικοί φρουροί και 229 άτομα για τη φύλαξη φυλακών.

Στην Παιδεία, εγκρίθηκαν 450 θέσεις ΔΕΠ για ΑΕΙ, με έμφαση στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο, καθώς και πρόσθετες θέσεις διοικητικού προσωπικού.

Οι Υποδομές και Μεταφορές ενισχύονται με 602 προσλήψεις σε ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΥΠΑ, Ελληνικό Μετρό, ΟΑΣΘ και άλλους φορείς.

Δικαιοσύνη, οικονομικοί μηχανισμοί και κοινωνική συνοχή

Η Δικαιοσύνη ενισχύεται με 640 νέες θέσεις (δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους, γραμματείς και προσωπικό του ΣτΕ).

Στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, η ΑΑΔΕ αποκτά 700 υπαλλήλους (εφοριακούς, τελωνειακούς, πληροφορικής), ενώ η Επιθεώρηση Εργασίας ενισχύεται με 40 άτομα.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αποκτά 315 θέσεις, κυρίως σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, ιδρύματα και ειδικές δομές. Παράλληλα, το ΑΣΕΠ θα ενισχυθεί με 30 προσλήψεις για επιτάχυνση των διαδικασιών σε όλο το Δημόσιο.

Με τις 19.489 προσλήψεις του 2026, ο συνολικός αριθμός για την εξαετία 2020-2026 φτάνει τις 141.692, με στόχο την ενίσχυση καίριων δομών του κράτους και την ανανέωση προσωπικού σε κρίσιμους τομείς.