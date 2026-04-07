Πρόεδρος βενζινοπωλών για πετρέλαιο: «Πολύ καλό το Fuel Pass, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τις τιμές»

Σχετικά με τις ολοένα αυξανόμενες τιμές στο πετρέλαιο εν μέσω της περιόδου του Πάσχα, και για το Fuel Pass μίλησε στην ΕΡΤ ο Μιχάλης Κιούσης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας.

Ο κ. Κιούσης ανέφερε αρχικά, «Η οριζόντια μείωση πράγματι ήταν πολύ καλή. Πράγματι ήταν 20 λεπτά. Μπορώ να πω ότι είναι μεγάλη. Κάποιος μπορούσε να την ονομάσει και μείωση των φόρων 200 ευρώ τα 1.000 λίτρα ή 20 λεπτά το λίτρο για να γίνεται πιο κατανοητό.

Όντως ήταν μεγάλη η μείωση, αλλά ήταν να μη συνεχιστεί το ράλι ανόδου. Αυτό το αλλά, το ράλι ανόδου που είχα πει, αν συνεχίσει αυτό το ράλι ανόδου, όχι τα 20 και άλλα 20 να δώσει η κυβέρνηση, δεν θα φτάσουν για να δει χαμηλότερες τιμές».

«Βοηθάει πολύ το Fuel Pass, όποιος είναι να ταξιδέψει, θα ταξιδέψει»

Πρόσθεσε ακόμα πως «Όποιος είναι να ταξιδέψει θα ταξιδέψει και αυτό το fuel pass στα 50 ευρώ που είναι στο μεγαλύτερο μέρος της Ηπειρωτικής Ελλάδας και αυτό θα βοηθήσει.

Δίνει μία ρευστότητα σε κάποιον να γεμίσει το ρεζερβουάρ του. Η μοναδική μας ελπίδα είναι να σταματήσει το ράλι ανόδου. Τουλάχιστον να σταματήσει. Να το αποτρέψουμε να είναι ακριβά τα καύσιμα, δεν μπορούμε.

Αλλά τουλάχιστον να σταματήσει αυτό το ράλι ανόδου, να φανούν αυτά τα 20 λεπτά ή να μην είναι σχεδόν τίποτα το fuel pass στα 50 ευρώ που θα δώσει η κυβέρνηση».