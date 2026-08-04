Οι αγρότες της Ευρώπης προειδοποιούν για την μείωση της παραγωγής τροφίμων σε συνδιασμό με την άνοδο των τιμών, καθώς οι καλλιέργειες από το καλαμπόκι έως και τα λαχανικά πλήττονται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του καύσωνα, της ξηρασίας και των πυρκαγιών.

Πλήγμα έχουν υποστεί και οι ελαιώνες, καθώς η κλιματική κρίση ωθεί τις θερμοκρασίες σε όλη την ήπειρο σε νέα επίπεδα-ρεκόρ, γεγονός που σημαίνει ότι το κόστος του ελαιολάδου, το οποίο βρίσκεται ήδη σε υψηλά επίπεδα, αναμένεται να αρχίσει να αυξάνεται ξανά.

Ενώσεις καλλιεργητών στη Γαλλία, ανέφεραν σύμφωνα με τον Guardian πως έχουν χαθεί χιλιάδες τόνοι προϊόντων αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων φυλλωδών λαχανικών, καρότων, πράσων, σκόρδων και κρεμμυδιών, ενώ η παραγωγή ορισμένων καλλιεργειών αναμένεται να μειωθεί στο μισό λόγω της έλλειψης βροχοπτώσεων.

Ο καύσωνας στη Γαλλία έχει επίσης επιβραδύνει την ανάπτυξη των σταφυλιών σε οινοπαραγωγικές περιοχές όπως η Καμπανία, το Μπορντό και η Βουργουνδία, απειλώντας με μικρότερη σοδειά και έναν από τους πρωιμότερους τρύγους που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Αρνητικές οι προβλέψεις για την παραγωγή έλαιων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις για τη σοδειά διαφόρων καλλιεργειών, με τις εκτιμήσεις για τον ηλίανθο, ο οποίος είναι απαραίτητος για την παραγωγή μαγειρικών ελαίων, να καταγράφουν πτώση 7%.

Παράλληλα, η πρόβλεψη για τον αραβόσιτο (καλαμπόκι) μειώθηκε κατά 6% σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση, ενώ οι προβλέψεις για τις πατάτες και τη σόγια αναθεωρήθηκαν μειωμένες κατά 3%. Ωστόσο, ορισμένες χώρες επηρεάστηκαν λιγότερο σοβαρά από άλλες, για παράδειγμα, η Ρουμανία δέχτηκε περισσότερες βροχοπτώσεις, ενώ η καλλιέργεια σιταριού στην Ιταλία αποδείχθηκε ανθεκτική.

Ελαιώνες κάηκαν στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία αυτό το καλοκαίρι, ενώ ακόμη και οι γειτονικές καλλιέργειες που γλίτωσαν από τις φλόγες επηρεάστηκαν από τη μεταφορά στάχτης και την κακή ποιότητα του αέρα.

Ο καύσωνας οδήγησε επίσης σε αύξηση των παρασίτων, των ασθενειών και των σφοδρών καταιγίδων, επηρεάζοντας παράλληλα το μέγεθος των καρπών.

Η τιμή του ελαιολάδου παγκοσμίως είχε υποχωρήσει από την κορύφωση που σημειώθηκε πριν από δύο χρόνια, η οποία οφειλόταν στην αυξημένη ζήτηση, τον θερμό και ξηρό καιρό και την εξάπλωση παρασίτων και ασθενειών. Ωστόσο, οι τιμές για τη φιάλη του ενός λίτρου εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στα καταστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένουν κατά μέσο όρο πάνω από τις 7 λίρες και έχουν αρχίσει να αυξάνονται ξανά τους τελευταίους μήνες.