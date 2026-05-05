Προς παράταση των μέτρων στήριξης - Προ των πυλών επιδότηση στο diesel και τον Ιούνιο

Η άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου εντείνει τα σενάρια για παράταση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα. Ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο ξέρει πως τα περιθώρια είναι περιορισμένα όπως επιβεβαιώθηκε εκ νέου χθες στο Eurogroup το οποίο επέμεινε σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα.

Υπό αυτό το πρίσμα το οικονομικό επιτελείο εξετάζει πρώτα από όλα τη διατήρηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για έναν ακόμη μήνα, ενώ στο τραπέζι παραμένει μεν αλλά υπό εξέταση ένας νέος κύκλος fuel pass. Τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα ολοκληρώνονται στα τέλη Μαΐου, αλλά οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας ενισχύουν τις πιέσεις για συνέχισή τους με στόχο τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr