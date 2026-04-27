Προσεχώς «κόφτης» στις χρεώσεις τραπεζών έως 50%: Πότε μπαίνει σε διαβούλευση το νομοσχέδιο

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ, πως «Μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα των τραπεζών» διασαφηνίζοντας ότι εντός Μαΐου ξεκινά η διαβούλευση για το νομοσχέδιο προστασίας των δανειοληπτών.

Ο υπουργός εξειδίκευσε λέγοντας πως «Θα υπάρχει κόφτης μεταξύ 30 -50% στις χρεώσεις των τραπεζών και πρόκειται για ποσοστό που ισχύει ως μέσος όρος στις περισσότερες χώρες ευρωζώνης».

Το «χειρόφρενο» στις ανατιμήσεις σχετικά με το πετρέλαιο diesel οδήγησε στην μικρότερη αύξηση τιμής σε σχέση με όλη την Ευρώπη, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Πρέπει να παραταθεί το πλαφόν στις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ», είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενους στους σαρωτικούς ελέγχους στην αγορά αλλά και στην επέκταση των μέτρων στήριξης.