Προσοχή μην την πατήσετε: Η αποσκευή που μπορεί να σας βγάλει εκτός μπάτζετ στις διακοπές

Ένα γρήγορο, άνετο και προσιτό ταξίδι με αεροπλάνο είναι κάτι που όλοι ονειρευόμαστε όταν είμαστε καθισμένοι στα γραφεία μας, σχεδιάζοντας τις διακοπές μας, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο να ανταποκριθούμε στις αστρονομικές τιμές.

Τα αυθόρμητα ταξίδια στην Ευρώπη μπορεί να μην μοιάζουν με αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, όταν πηγαίνουμε εκεί με μια πτήση της Ryanair των 30 ευρώ στα μέσα Δεκεμβρίου, αλλά μας εξοικονομούν πολλά χρήματα.

Τα ταξίδια μπορεί να είναι μια δαπανηρή συνήθεια, ειδικά αν λάβουμε υπόψη τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι τιμές των καυσίμων πρόσφατα, αν και τα πράγματα μπορεί να βελτιώνονται τώρα που το Ιράν και οι ΗΠΑ φέρονται να έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο τύπος αποσκευής για να αποφεύγετε στο αεροπλάνο

Ωστόσο, οι κρυφές χρεώσεις συχνά μπορούν να μας αποσπάσουν την προσοχή ενώ ταξιδεύουμε, είτε λόγω του γλωσσικού φραγμού σε ένα περιβάλλον με το οποίο δεν είμαστε εξοικειωμένοι, είτε ακόμα και πριν προλάβουμε να φύγουμε από το αεροδρόμιο, όπως αναφέρει το LADBible.

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Οι περισσότεροι από εμάς ανησυχούμε απλώς για το αν το σακίδιο πλάτης ή η μικροσκοπική βαλίτσα μας χωράει στο μικρό κουτί που μας παρέχει η Ryanair πριν από την πτήση, ώστε να αποφύγουμε αυτά τα ενοχλητικά πρόστιμα. Φαίνεται ότι θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε πόσο βαριές είναι αυτές οι τσάντες.

Ο δημοφιλής δημιουργός ταξιδιωτικού περιεχομένου, Ντίσνεϊ Ντέιβιντ, σίγουρα έμεινε άναυδος όταν η χειραποσκευή του ίδιου και της συζύγου του κρίθηκε 3 κιλά υπερβολικά βαριά πριν από την πτήση της Virgin Atlantic προς Ορλάντο από το αεροδρόμιο Χίθροου.

Παρόλο που ορισμένες αεροπορικές εταιρείες μπορεί να μην διστάσουν να επιβάλουν ένα υψηλό πρόστιμο σε αυτό το σημείο, στον Ντέιβιντ επιτράπηκε να μετακινήσει πράγματα για να βεβαιωθεί ότι ήταν κάτω από το μέγιστο όριο των 10 κιλών, ακόμα κι αν αργότερα παραδέχτηκε ότι τα έβαλε κρυφά πίσω.

Αλλά για τους λιγότερο τυχερούς ταξιδιώτες, μπορεί να καταλήξετε να πληρώσετε πρόστιμο που είναι ακόμη μεγαλύτερο από το τέλος για τον έλεγχο της αποσκευής, ενώ παράλληλα χάνετε την πρόσβασή σας στην χειραποσκευή, η οποία θα μπορούσε να μεταφερθεί στο χώρο αποσκευών εάν δεν μπορείτε να αναδιανείμετε το βάρος.

Έτσι, ενώ στο παρελθόν μπορεί να σας είχε μπερδέψει το μέγεθος και το σχήμα της χειραποσκευής σας, φαίνεται ότι ίσως πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί με το πόσο ζυγίζει κάθε πράγμα πουτ έχετε πάρει μαζί σας, εκτός αν θέλετε να ξεκινήσετε τις διακοπές σας με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.