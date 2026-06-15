Τι αλλάζει στις πτήσεις στην ΕΕ: Οι κανόνες για χειραποσκευές και αποζημιώσεις λόγω καθυστερήσεων

Η Κομισιόν και το Ευρωκοινοβούλιο συμφώνησαν να διατηρήσουν τη δωρεάν μεταφορά χειραποσκευών και αποζημίωσης για καθυστερημένες πτήσεις, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των επιβατών της ΕΕ, μετά από περισσότερο από μια δεκαετία διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το Euronews, οι επιβάτες αεροπορικών μεταφορών θα συνεχίσουν να επωφελούνται από δωρεάν χειραποσκευές και θα δικαιούνται οικονομική αποζημίωση εάν οι πτήσεις καθυστερήσουν κατά τουλάχιστον τρεις ώρες, κάτι στο οποίο αντιτάχθηκαν αρκετές χώρες της ΕΕ.

«Τα τέλη που πρέπει να καταβληθούν είναι τα ίδια με αυτά που είναι γνωστά για τις αεροπορικές εταιρείες εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Είναι μια κατάσταση που προσφέρει προβλεψιμότητα», δήλωσε ένας ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, μετά την επίτευξη της συμφωνίας.

Υπέρ των επιβατών το πλαίσιο για τις πτήσεις

Οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες δικαιούνται ήδη αποζημίωση μεταξύ 250 και 600 ευρώ σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης πτήσης άνω των τριών ωρών. Το νέο κείμενο που υποστηρίχθηκε από τους ομοθέτες της ΕΕ διευκρινίζει ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα πληρώνουν 300 ευρώ για πτήσεις άνω των 3.500 χιλιομέτρων και 600 ευρώ εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες ή τελικά ακυρωθεί.

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Οι κανόνες ορίζουν επίσης το τέλος των τελών για τις χειραποσκευές, μια κοινή πρακτική μεταξύ αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους όπως η Ryanair ή η EasyJet. Οι επιβάτες θα δικαιούνται πλέον ένα δωρεάν προσωπικό αντικείμενο διαστάσεων 40cm επί 30cm επί 15cm και ένα μικρό αντικείμενο με ρόδες, μέγιστης συνολικής διάστασης 100cm και βάρους έως 7kg.

Μόλις τεθεί σε ισχύ ο νέος νόμος το 2027, οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει επομένως να συμπεριλάβουν στην κανονική τιμή του εισιτηρίου τους ένα μικρό προσωπικό αντικείμενο και μια μεγαλύτερη χειραποσκευή.

Ενώ αυτή η αλλαγή πιθανότατα θα αυξήσει τις αρχικές τιμές των εισιτηρίων, ειδικά για τις αεροπορικές χαμηλού κόστους που χρεώνουν επί του παρόντος επιπλέον για τις χειραποσκευές, οι ταξιδιώτες που επιλέγουν να πετάξουν χωρίς βαλίτσα μπορούν να επιλέξουν να μην λάβουν μειωμένο ναύλο.

Ομάδες καταναλωτών υποστηρίζουν ότι η χρέωση για χειραποσκευές είναι παράνομη, ιδίως μέσω πρακτικών που ακολουθούν οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, και ότι οι ταξιδιώτες αεροπορικών μεταφορών θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν αποζημίωση που συνδέεται με καθυστερήσεις.

Ωστόσο, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες σπεύδουν να χρεώσουν τις χειραποσκευές τους τελευταίους μήνες, επικαλούμενες οικονομικές απώλειες λόγω των αυξανόμενων τιμών των καυσίμων αεροσκαφών που συνδέονται με τις αναταραχές στη Μέση Ανατολή.

Η συμφωνία συμφωνήθηκε την Παρασκευή από τους πρέσβεις της ΕΕ και την κυπριακή προεδρία της ΕΕ, η οποία προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Το Κοινοβούλιο θα στείλει την τελική επιβεβαίωση και την κοινή επιστολή υποστήριξης της συμφωνίας στην προεδρία το απόγευμα της Δευτέρας, κλείνοντας επίσημα τον νομοθετικό φάκελο.