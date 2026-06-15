Η Χεζμπολάχ στηρίζει τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: «Το πρώτο βήμα για την απελευθέρωση της γης μας»

Η Χεζμπολάχ φέρεται να στηρίζει τη συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση που αποδίδεται στην οργάνωση.

Στο κείμενο, η Χεζμπολάχ «συγχαίρει» το ιρανικό καθεστώς για τη «σημαντική επιτυχία» της επίτευξης μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ως ένα πρώτο βήμα προς την «πλήρη απελευθέρωση της γης μας».

Παράλληλα, προειδοποιεί τους κατοίκους του νότιου Ισραήλ που τελεί υπό ισραηλινό έλεγχο να αναμένουν οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές για την ασφαλή επιστροφή τους στις περιοχές τους, λόγω πιθανών «παραβιάσεων» από το Ισραήλ.

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται σε συνέχεια ανάλογης τοποθέτησης των ένοπλων δυνάμεων του Λιβανέζικου Στρατoύ, οι οποίες έχουν επισημάνει ότι η επιστροφή των κατοίκων δεν θεωρείται ακόμη πλήρως ασφαλής.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ, με φόντο τις ανταλλαγές πυρών με τη Χεζμπολάχ τις τελευταίες εβδομάδες, ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον Λίβανο, παρά τις ιρανικές εκκλήσεις ότι μια κατάπαυση του πυρός αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη συμφωνίας.