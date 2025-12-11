Μενού

Προσοχή μην τις αμελήσετε: Αυτές είναι οι τελευταίες φορο-εκκρεμότητες της χρονιάς

Tι περιλαμβάνεται στις εκκρεμότητες που θα πρέπει να κλείσουν οι φορολογούμενοι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Προσοχή, μην ξεχάσετε κάποια.

Χρήματα | Shutterstock
Αντιμέτωποι με ένα βουνό πληρωμών και υποχρεώσεων βρίσκονται εκατομμύρια φορολογούμενοι 20 ημέρες πριν την εκπνοή του 2025. Πληρωμή φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, τελών κυκλοφορίας, υποβολή δηλώσεων για δικαιολόγηση τεκμηρίων, δηλώσεις για αναδρομικά ποσά, από κληρονόμους και όσους μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό συνθέτουν τη λίστα των τελευταίων φορο-υποχρεώσεων της χρονιάς.

