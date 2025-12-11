Προσοχή μην τις αμελήσετε: Αυτές είναι οι τελευταίες φορο-εκκρεμότητες της χρονιάς

Αντιμέτωποι με ένα βουνό πληρωμών και υποχρεώσεων βρίσκονται εκατομμύρια φορολογούμενοι 20 ημέρες πριν την εκπνοή του 2025. Πληρωμή φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, τελών κυκλοφορίας, υποβολή δηλώσεων για δικαιολόγηση τεκμηρίων, δηλώσεις για αναδρομικά ποσά, από κληρονόμους και όσους μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό συνθέτουν τη λίστα των τελευταίων φορο-υποχρεώσεων της χρονιάς.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Ρούτε: «Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας - Πόλεμος σαν εκείνον που βίωσαν παππούδες και προπαππούδες μας»
- Καστοριά: Τεράστιο φίδι βρέθηκε να «κατοικεί» μέσα σε λεκάνη τουαλέτας
- Το τηλεπαιχνίδι που σαρώνει στην απογευματινή ζώνη στο δυναμικό κοινό, αλλά και στο σύνολο
- Ανδρέας Μικρούτσικος για Πασχάλη Τερζή: «Αυτός ο γλυκύτατος άνθρωπος ήταν ο μόνιμος τσακωμός με τον αδερφό μου»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.