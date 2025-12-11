Προσοχή μην τις αμελήσετε: Αυτές είναι οι τελευταίες φορο-εκκρεμότητες της χρονιάς

Αντιμέτωποι με ένα βουνό πληρωμών και υποχρεώσεων βρίσκονται εκατομμύρια φορολογούμενοι 20 ημέρες πριν την εκπνοή του 2025. Πληρωμή φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, τελών κυκλοφορίας, υποβολή δηλώσεων για δικαιολόγηση τεκμηρίων, δηλώσεις για αναδρομικά ποσά, από κληρονόμους και όσους μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό συνθέτουν τη λίστα των τελευταίων φορο-υποχρεώσεων της χρονιάς.

