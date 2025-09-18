Προθεσμία της Κομισιόν στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις: Κίνδυνος διακοπής πληρωμών

Προθεσμία έως τις 2 Οκτωβρίου δίνει η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για να καταθέσει νέο πλαίσιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος να υπάρξει διακοπή πληρωμών

Σε σχετική επιστολή που απέστειλε η αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το σχέδιο που προτείνει η Ελλάδα δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων και δεν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές διατάξεις.

Επισημαίνει δε ότι εάν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος αναστολής των μηνιαίων και ενδιάμεσων πληρωμών, δηλαδή με αναστολή των αγροτικών επιδοτήσεων.

Τσιάρας: «Δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθούν οι επιδοτήσεις»

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας είπε ότι «η προθεσμία αφορά στην υποβολή ενός νέου σχεδίου, το οποίο προφανώς ενσωματώνεται στην υλοποίηση του Action Plan» και τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Σημείωσε ότι τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την εξυγίανση του ΟΠΕΠΕΚΕ γίνονται σε απόλυτη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και «υπάρχει απόλυτη συμφωνία για όλα αυτά τα οποία γίνονται».

Ο αρμόδιος υπουργός προσέθεσε ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε συνεννόηση με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Agri) έχει εκπονηθεί «ένα σχέδιο δράσης που αφορά στο κατά πόσο ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα μπορέσει να κάνει αυτά τα συγκεκριμένα βήματα που πλέον δεν θα τον έχουν στο στόχαστρο. Είτε με τη λογική των κακών πληρωμών είτε με τη λογική των κακών ελέγχων. Γεγονότα που ήταν ο βασικότερος λόγος και η βασικότερη αιτία για τις οποίες είχαμε την επιβολή των προστίμων».

Πρόσθεσε ότι από τότε που έγινε η συγκεκριμένη πρόταση έχουν υπάρξει και νέα ζητήματα όπως ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στην τελική ευθεία για να ενσωματωθεί στην ΑΑΔΕ» συμπληρώνοντας ότι στη διαδικασία ενσωματώνονται «και άλλα στοιχεία όπως το να είναι απαραίτητο το στοιχείο της ταυτότητας του ακινήτου, το λεγόμενο ΑΤΑΚ, ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε πληρωμές πρέπει να γίνουν νωρίτερα όλοι οι πραγματικοί και διασταυρωτικοί έλεγχοι και όχι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που γινόταν στο παρελθόν».

Διαβάστε επίσης: Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτοι μάρτυρες την Τετάρτη οι διοικητές του Οργανισμού - Ο πλήρης κατάλογος

Αναφορικά με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δήλωσε ότι «έχουμε ήδη συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια εξάμηνη παράταση του σχεδίου δράσης ακριβώς για να γίνουν και όλα αυτά τα βήματα. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα προδιαγράψουν τη νέα μορφή του ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που προφανώς πρέπει να είναι κάτω από την επιτήρηση, άρα και την έγκριση, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Σημείωσε ότι για να γίνει η εξυγίανση του Οργανισμού Πληρωμών «χρειάζεται να ληφθούν κάποιες πολύ σκληρές αποφάσεις και να ενσωματωθούν διαδικασίες οι οποίες δεν υπήρχαν στο παρελθόν» διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι αγρότες που περιμένουν να πληρωθούν, δεν θα χάσουν τα χρήματά τους.

Τέλος, μιλώντας για τις ζωονόσους ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι «εμβόλιο για τη ευλογιά δεν έχει εφαρμοστεί σε καμία ευρωπαϊκή χώρα και επίσης από όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε δεν υπάρχει ευρωπαϊκό εμβόλιο» ενώ κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε, όπως είπε, «πρόβλημα στις εξαγωγές των γαλακτοκομικών προϊόντων από την Ελλάδα, ειδικά στη φέτα».

«Είναι πολύ κρίσιμο να καταλάβουμε όλοι το εξής ότι αν εφαρμόσουμε έναν εμβολιασμό, που κατά τουλάχιστον τα δεδομένα τα επιστημονικά υπάρχουν, δημιουργεί ανοσία μόνο στο 60% των εμβολιασμένων ζώων και αυτομάτως δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα διότι για το υπόλοιπο 40% δεν υπάρχει δυνατότητα να γνωρίζει κανείς αν τα τυχόν αντισώματα που έχει είναι αντισώματα λόγω του εμβολιασμού ή λόγω του ότι προσβάλλεται από την ίδια τη νόσο» τόνισε.

H επιστολή της DG Agri

«Κυρία / Κύριε,

Σε συνέχεια αιτήματος της ΓΔ AGRI της 27ης Μαρτίου 2025, οι αρχές της χώρας σας υπέβαλαν μια πρώτη έκδοση ενός σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των πιθανών σοβαρών ελλείψεων που προσδιορίστηκαν το 2024, στο πλαίσιο της τελευταίας διαδικασίας συμμόρφωσης όσον αφορά το ΟΣΔΕ ( 1 ), και που οδήγησαν τη ΓΔ AGRI στη διατύπωση επιφύλαξης στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το οικονομικό έτος 2024.

Μετά από ανταλλαγή αλληλογραφίας με τις υπηρεσίες μου, συμπεριλαμβανομένων των διευκρινίσεων που δόθηκαν με την ευκαιρία της τεχνικής συνεδρίασης της 15ης Μαΐου 2025, υποβλήθηκε τελική έκδοση του εν λόγω σχεδίου δράσης στις 2 Ιουνίου 2025, η οποία περιλαμβάνει διάφορες δράσεις και επιμέρους δράσεις που καλύπτουν όλα τα σημεία της επιστολής της ΓΔ AGRI της 27ης Μαρτίου 2025.

Συνημμένα στο σχέδιο δράσης, οι αρχές της χώρας σας παρείχαν πίνακα Excel, στον οποίο εξηγείται λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τις πιθανές σοβαρές ελλείψεις η κάθε προτεινόμενη επιμέρους δράση. Ο πίνακας Excel περιλαμβάνει επίσης στόχους και ορόσημα, καθώς και την κατάσταση υλοποίησης για όσους στόχους και ορόσημα θεωρείται ότι έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Μετά από ανάλυση του σχεδίου δράσης και των συμπληρωματικών πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τις ελληνικές αρχές στην επιστολή σας της 2ας Ιουνίου 2025, η ΓΔ AGRI είναι της άποψης ότι το σχέδιο, όπως προτείνεται επί του παρόντος, δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων και, ως εκ τούτου, δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/129.

Οι παρατηρήσεις της ΓΔ AGRI ανά δράση και επιμέρους δράση παρατίθενται στο παράρτημα. Σε σχέση με τα σημεία που αναφέρονται στο παράρτημα, οι αρχές της χώρας σας καλούνται να τροποποιήσουν και να ενισχύσουν το σχέδιο δράσης τους, κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι όλες οι δράσεις είναι επαρκώς λεπτομερείς και αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που έχουν διαπιστωθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/128, οι αρχές της χώρας σας πρέπει να υποβάλουν επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης εντός 2 μηνών από την παραλαβή της παρούσας επιστολής στην ελληνική γλώσσα. Όσον αφορά τα σημεία που δεν αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, η ΓΔ AGRI θεωρεί ότι οι περιγραφόμενες δράσεις, εφόσον υλοποιηθούν, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις σχετικές πιθανές σοβαρές ελλείψεις. Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για την κατάρτιση και την εφαρμογή σχεδίων δράσης φέρουν οι εθνικές αρχές.

Η ΓΔ AGRI θα παραμείνει φυσικά στη διάθεσή σας, για την παροχή στήριξης και συνδρομής στις αρχές της χώρας σας ενόψει της υποβολής ενός σχεδίου δράσης που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και αποδοτικά τα ζητήματα που αναφέρονται ανωτέρω.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2116/2021, εάν ένα κράτος μέλος δεν υποβάλει σχέδιο δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, η Επιτροπή ενδέχεται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή των μηνιαίων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 ή των ενδιάμεσων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 32 του ίδιου κανονισμού.

Ο κ. Αντώνιος ΖΑΒΟΣ (Antonios.zavos@ec.europa.eu) της μονάδας H.3 είναι στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες. Παρακαλούμε να αποστείλετε την επίσημη απάντησή σας στην παρούσα επιστολή στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα της μονάδας: agri-audit-gov2@ec.europa.eu. 3 Κατά την παραλαβή της παρούσας επιστολής στην ελληνική γλώσσα, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ καλείται να αποστείλει βεβαίωση παραλαβής της στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα της μονάδας: agri-audit-gov2@ec.europa.eu. Η εν λόγω βεβαίωση παραλαβής θα εκληφθεί ως ένδειξη ότι έχετε λάβει την επιστολή κατά την ημερομηνία του ηλεκτρονικού μηνύματος με το οποίο εστάλη η επιστολή.

Με εκτίμηση»