Το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινωθεί σήμερα δεν θα είναι αμελητέο όπως καταλαβαίνω, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχασε το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού, όπως έγινε πέρυσι τέτοιες μέρες. Γενικώς θα υπάρξουν μέτρα άμεσης εφαρμογής και έκτακτου χαρακτήρα, όπως η συνέχιση της επιδότησης της diesel κίνησης, ενώ θα υπάρξουν και άλλα μέτρα τα οποία θα απλωθούν στον χρόνο, όπως η ενίσχυση της επιδότησης που δίνεται στους συνταξιούχους. Εσείς κρατήστε ότι θα υπάρξει και κάποια έκπληξη, κάποιο μέτρο που δεν έχει παίξει και προφυλάσσεται ως κόρην οφθαλμού από τον Μητσοτάκη, προκειμένου να μη σπάσει και αυτό σε ένα Μαξίμου που γενικώς έχει γίνει σουρωτήρι.

Η σύσκεψη για τη Βουλή

Χθες το απόγευμα έγινε μια σύσκεψη με στελέχη της ΝΔ στη Βουλή και στο Μαξίμου για τη συζήτηση επί των άρσεων ασυλίας που θα ξεκινήσει σήμερα στις 12:00. Η αίσθηση γενικά είναι ότι το κλίμα είναι πολύ πιο ελεγχόμενο, όσοι διαφωνούν μπορεί να απόσχουν ή να συγκρατηθούν και γενικά δεν υπάρχει το έξαλλο κλίμα που υπήρχε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και η εικόνα του Μητσοτάκη είναι ότι η διάσταση που πήρε η υπόθεση ήταν κάπως υπερβολική, εγώ όμως θα συνιστούσα στο Μαξίμου να μην εφησυχάζει γιατί τους περιμένει Κοινοβουλευτική Ομάδα τη μεθεπόμενη Πέμπτη και δεν θα είναι εύκολη. Οι 13 πάντως θα μιλήσουν σήμερα και θα υπεραμυνθούν της αθωότητάς τους.

Τα πρώτα ευρήματα των μετρήσεων

Σας έγραφα ότι οι δημοσκόποι ξεκίνησαν να βλέπουν τι παίζει στο πολιτικό σκηνικό μετά το Πάσχα και άπαντες συμφωνούν ότι η ΝΔ είναι 2+ μονάδες πιο κάτω, κυρίως λόγω Μακάριου και όχι τόσο λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ που βεβαίως δεν βοήθησε κιόλας. Μαθαίνω πάντως ότι αρκετοί δημοσκόποι πάτησαν ένα σχετικό φρένο και περιμένουν τις σημερινές ανακοινώσεις μέτρων για να δουν πώς θα γράψουν στους πολίτες, οι οποίοι φαντάζομαι επίσης θα έχουν ένα ενδιαφέρον για να δουν τι τους αναλογεί. Γενικώς, να ξέρετε ότι τον Μακάριο προβλέπω να τον εξαφανίζουν γενικώς και δια μακρόν, καθώς και πολλοί βουλευτές δεν θέλουν να τον βλεπουν διότι, συν τοις άλλοις, πήραν και κάμποσοι... εμπρηστικά μηνύματα από αυτόν μετά το Σάββατο. Η κυβέρνηση πάντως έσπευσε να τον σβήσει χθες, εξ ου και δεν ήταν παρών για να παραδώσει στον νέο υφυπουργό Θανάση Καββαδά που ορκίστηκε.

Χαμηλά η Ζωή

Στην ίδια μέτρηση παρατήρησα ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει φύγει πολύ μακριά από τα δημοσκοπικά διψήφια που είχε καταγράψει πριν ένα χρόνο στην κορύφωση του κινήματος των Τεμπών και πλέον φλερτάρει με το όριο εισόδου στη Βουλή. Το βρήκα ενδιαφέρον καθώς στην παρούσα φάση βλέπω την αντισυστημική ψήφο να κατευθύνεται προς το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και όχι στη Ζωή. Ίσως να είναι κι ένα μήνυμα ότι η ακραία συμπεριφορά μπορεί και να έχει κουράσει ακόμη και τους αντισυστημικούς που θέλουν να δείξουν ένα μήνυμα τιμωρίας απέναντι στο σύστημα.

Ο Ράμα στην Αθήνα

Ο «μουσαφίρης» της εβδομάδας είναι αναμφίβολα ο Εμμανουέλ Μακρόν όμως σήμερα το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου θα περάσει ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα στον δρόμο προς το φόρουμ των Δελφών. Μετά από μια δύσκολη περίοδο στη σχέση των δυο κρατών την Αθήνα ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή προοπτική των δυτικών Βαλκανίων την οποία θέλει να επιταχύνει, ενώ αμέσως μετά τη συνάντηση των δυο ηγετών στην Αθήνα, τη σκυτάλη παίρνει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης που θα συναντηθεί στους Δελφούς με τον Αλβανό ομόλογο του, Φερίτ Χότζα. Και η αλβανική πλευρά πάντως φαίνεται ότι στηρίζει τις ελπίδες της στην Αθήνα καθώς η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και αναμένεται να σπρώξει την ενταξιακή διαδικασία των χωρών των δυτικών Βαλκανίων.

Μπουτάρη το εγκώμιο

Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση έλαβε χώρα χθες σε κεντρικό βιβλιοπωλείο της Αθήνας όπου και παρουσιάστηκε το βιβλίο του Λεωνίδα Μάκρη για τον Γιάννη Μπουτάρη. Στο ίδιο πάνελ κάθισαν Νίκος Χαρδαλιάς, Αλέξης Τσίπρας, Χάρης Δούκας και Γιάννης Μώραλης και μίλησαν για την παρακαταθήκη του πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης στον δημόσιο βίο. Ξεχώρισα την τοποθέτηση Τσίπρα για τη στήριξη Μπουτάρη στη συμφωνία των Πρεσπών αλλά και την αντίστοιχη μνεία του Χάρη Δούκα για το γεγονός, παρά το ότι το ΠΑΣΟΚ δεν στήριξε τότε τη συμφωνία. Εγώ λέω ότι το παράδειγμα Μπουτάρη, εάν το ακολουθούσαν κατ’ελάχιστο οι πολιτικοί ταγοί της χώρας θα είχαμε ένα εξαιρετικό πολιτικό σύστημα.