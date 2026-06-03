Ψηφιακό ευρώ: Εντός του 2027 η εφαρμογή του - Τι φέρνει η νέα μορφή νομίσματος

Από τον επόμενο χρόνο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά το ψηφιακό ευρώ, δήλωσε ο Πιέρο Τσιπολόνε, επικεφαλής της υψηλόβαθμης Task Force της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το Digital Euro.

Σχετικά ενημέρωσε απαντώντας, κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON), στον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος ζήτησε ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα της ΕΚΤ αναφορικά με το ψηφιακό ευρώ .

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του, αφού επεσήμανε πως έχει γίνει σημαντική πρόοδος προς την κυκλοφορία του ψηφιακού ευρώ, υπογράμμισε πως δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών για τη χρήση του.

Ψηφιακό ευρώ: Οι αλλαγές που φέρνει στις συναλλαγές

Ο κ. Παπανδρέου συγκεκριμένα βλέπει την εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ όχι «ως τεχνοκρατικού οργάνου, αλλά ως μέσου για την καθημερινότητα» των καταναλωτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, απαντώντας ο κ. Τσιπολόνε ανέφερε πως ο Έλληνας ευρωβουλευτής έχει δίκιο να θέτει επιτακτικά το θέμα αυτό και είπε πως το ζήτημα είναι κεντρικό θέμα στις συνεδριάσεις της ΕΚΤ.

Ακόμα, πως ο σχεδιασμός της ΕΚΤ περιλαμβάνει την πιλοτική εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ εντός του 2027 για όλο τον πληθυσμό, με έμφαση σε άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους. Τότε, είπε, θα ξεκινήσει και η πρώτη επικοινωνιακή εκστρατεία για την ενημέρωση των πολιτών.

Επίσης, ανάφερε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Έλληνα ευρωβουλευτή, ότι το 2028 θα υπάρξει η πλήρης επικοινωνιακή καμπάνια σε συνεργασία με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τον ιδιωτικό τομέα».