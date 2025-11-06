Ψηφιακό πελατολόγιο: Μετά τα συνεργεία «μπαίνει» σε γάμους και πάρτι

«Αλλάζει πίστα» το Ψηφιακό Πελατολόγιο το οποίο μετά τους επαγγελματίες του κλάδου αυτοκινήτου επεκτείνεται σε όσους δραστηριοποιούνται στις εκδηλώσεις. Από το επόμενο έτος το ψηφιακό «μάτι» της ΑΑΔΕ θα παρακολουθεί τους πελάτες επαγγελματιών, οι οποίοι ασχολούνται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων από γάμους και βαφτίσεις μέχρι ιδιωτικά και εταιρικά πάρτι και δεξιώσεις.
Στο «ραντάρ» βρίσκονται και οι εταιρείες που διαθέτουν τους χώρους για τις εκδηλώσεις (αίθουσες, κτήματα κλπ) μέχρι και οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν το catering.
