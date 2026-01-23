Ψηφιακό πελατολόγιο σε γάμους, βαφτίσια και δεξιώσεις - Πότε μπαίνει σε εφαρμογή

Στο ψηφιακό «δίχτυ» της ΑΑΔΕ μπαίνουν μετά το Πάσχα γάμοι, βαφτίσεις, πάρτι και δεξιώσεις, καθώς το ψηφιακό πελατολόγιο επεκτείνεται και στον χώρο των εκδηλώσεων.

Η φορολογική διοίκηση αποκτά πλήρη εικόνα για τον αριθμό των καλεσμένων και τα τιμολόγια που εκδίδουν οι επιχειρήσεις, επιχειρώντας να περιορίσει τη φοροδιαφυγή σε έναν κλάδο με υψηλή παραβατικότητα.

