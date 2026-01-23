Ψηφιακό πελατολόγιο σε γάμους, βαφτίσια και δεξιώσεις - Πότε μπαίνει σε εφαρμογή

Στο ψηφιακό «δίχτυ» της ΑΑΔΕ μπαίνουν μετά το Πάσχα γάμοι, βαφτίσεις, πάρτι και δεξιώσεις, καθώς το ψηφιακό πελατολόγιο επεκτείνεται και στον χώρο των εκδηλώσεων.
Η φορολογική διοίκηση αποκτά πλήρη εικόνα για τον αριθμό των καλεσμένων και τα τιμολόγια που εκδίδουν οι επιχειρήσεις, επιχειρώντας να περιορίσει τη φοροδιαφυγή σε έναν κλάδο με υψηλή παραβατικότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Το νέο ταμείο για την Αττική, η (νέα) Αριστερά κατά της Καρυστιανού και το σενάριο με Σαμαρά στο Επικρατείας
- Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης
- Νέα κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα: Πότε θα εκδηλωθούν βροχές, καταιγίδες και χιόνια
- Κινέζα αθλήτρια χόρεψε την «Αστερομάτα» της Κλαυδίας σε αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.