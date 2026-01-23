Μενού

Ψηφιακό πελατολόγιο σε γάμους, βαφτίσια και δεξιώσεις - Πότε μπαίνει σε εφαρμογή

Έρχεται σημαντική αλλαγή σε γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και δεξιώσεις.

Γάμος
Τελετή γάμου | Shutterstock
Στο ψηφιακό «δίχτυ» της ΑΑΔΕ μπαίνουν μετά το Πάσχα γάμοι, βαφτίσεις, πάρτι και δεξιώσεις, καθώς το ψηφιακό πελατολόγιο επεκτείνεται και στον χώρο των εκδηλώσεων.

Η φορολογική διοίκηση αποκτά πλήρη εικόνα για τον αριθμό των καλεσμένων και τα τιμολόγια που εκδίδουν οι επιχειρήσεις, επιχειρώντας να περιορίσει τη φοροδιαφυγή σε έναν κλάδο με υψηλή παραβατικότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

