«Ψυχραιμία και να έχετε πάντα μετρητά»: Η νέα οδηγία της ΕΚΤ που προμηνύει απρόβλεπτες κρίσεις

«Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και κρατήστε μετρητά», είναι η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), γεγονός που έμμεσα προμηνύει απρόβλεπτες κρίσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που εξετάζει τέσσερα μεγάλα γεγονότα στην Ευρώπη, από την πανδημία έως τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ζήτηση για χαρτονομίσματα αυξάνεται σημαντικά κάθε φορά που προκύπτει αναταραχή.

Η έρευνα, όπως μεταφέρει και η ΕΡΤ, της οποίας ο τίτλος προτρέπει το κοινό να «διατηρεί την ψυχραιμία του και να έχει μαζί του μετρητά», υπογραμμίζει ότι το φυσικό χρήμα αποτελεί όχι μόνο αξιόπιστο μέσο πληρωμής σε περιπτώσεις που τα ψηφιακά συστήματα δεν λειτουργούν, αλλά και μια «ψυχολογική ασφάλεια» για τα νοικοκυριά.

«Τα μετρητά λειτουργούν σαν ρεζέρβα για το σύστημα πληρωμών, που καμία τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως», σημειώνουν οι ερευνητές.

Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη δοθεί επίσημες οδηγίες. Στην Ολλανδία, την Αυστρία και τη Φιλανδία συστήνεται να υπάρχουν στο σπίτι περίπου 70 έως 100 ευρώ ανά άτομο, ποσό που καλύπτει βασικές ανάγκες για 72 ώρες. Στη Σουηδία, οι πολίτες ενθαρρύνονται να έχουν μετρητά που να επαρκούν τουλάχιστον μία εβδομάδα, σε μικρές ονομαστικές αξίες, ώστε να διευκολύνονται οι συναλλαγές.

ΕΚΤ: Οι κρίσεις των τελευταίων ετών που κάνουν τη χρήση μετρητών αναγκαία

Η ΕΚΤ υπενθυμίζει παραδείγματα πρόσφατων κρίσεων που έδειξαν τη σημασία των μετρητών: από τη διακοπή ρεύματος στην Ισπανία και την Πορτογαλία που έθεσε εκτός λειτουργίας τα τερματικά πληρωμών, έως τη μαζική αποθήκευση μετρητών στην πανδημία Covid-19.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει οδηγία με την οποία ζητά από τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι πολίτες θα έχουν τρόφιμα, νερό και βασικά αγαθά για τουλάχιστον 72 ώρες. Σουηδία και Φιλανδία, μάλιστα, έχουν εκδώσει αναλυτικά φυλλάδια με οδηγίες επιβίωσης σε περίπτωση πολέμου, φυσικών καταστροφών ή διακοπών ρεύματος.

Το μήνυμα των ειδικών είναι ξεκάθαρο: σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, η κατοχή μετρητών στο σπίτι δεν είναι ξεπερασμένη συνήθεια, αλλά ένα βασικό εργαλείο προετοιμασίας για το απρόβλεπτο.

