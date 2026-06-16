Ψυχραιμία, υπάρχει λύση: Πόσα χρήματα μπορείς να διεκδικήσεις εάν ακυρωθεί η πτήση σου

Ποιο είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να συμβεί εάν καθυστερήσει η πτήση σου; Να πάρεις μία «καλή» αποζημίωση. Το νέο πλαίσιο που θεσπίζει η ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές μετά από 20 και πλέον χρόνια εξασφαλίζει έως 600 ευρώ βάζοντας παράλληλα τέλος στις χρεώσεις για αλλαγή ονόματος στο εισιτήριο και επιτρέποντας την δωρεάν μεταφορά προσωπικού αντικειμένου.
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