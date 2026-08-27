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Πτωτική τάση στο πετρέλαιο: Αποσυμφόρηση στην αγορά καυσίμων με προσδοκίες για άνοιγμα του Ορμούζ

Ακόμα μία πτώση βλέπουν οι διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο, αντανακλώντας τις ελπίδες για άνοιγμα του Ορμούζ, εν μέσω των συνομιλιών Ιράν με Ομάν.

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Πετρελαιοπηγές στη Μέση Ανατολή
Πετρελαιοπηγές στη Μέση Ανατολή | AP
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Ακόμα μία πτώση βλέπουν οι διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο, διευρύνοντας τις απώλειες των τελευταίων ημερών, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις επόμενες εξελίξεις γύρω από την κατάσταση στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούσαν κατά 60 σεντς, ή 0,7%, στα 87,24 δολάρια το βαρέλι στις 00:04 GMT, αναφέρει το Reuters. Παράλληλα, η τιμή του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε επίσης απώλειες 0,7%, ή 56 σεντς, διαμορφούμενη στα 81,67 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα υποχώρηση των τιμών συνδέεται με τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι οι επικείμενες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Κατάρ ενδέχεται να συμβάλουν στην επαναλειτουργία των κομβικών για την παγκόσμια αγορά Στενών.

 

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