Πυρά στο Ορμούζ, «φωτιές» στα πρατήρια: «Σπάει» ξανά τα 2 ευρώ η αμόλυβδη - Πόσο θα φτάσει στα νησιά

Ανοδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων, ειδικά για την αμόλυβδη, προβλέπει ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμώντας ότι από την επόμενη εβδομάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στα νησιά θα διαμορφωθεί ακόμη υψηλότερα.

Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, η εικόνα της αγοράς δεν έχει διαφοροποιηθεί ουσιαστικά από την έναρξη της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διεθνείς αγορές συνεχίζουν να παρουσιάζουν έντονες αλλά βραχύβιες διακυμάνσεις.

Εξήγησε ακόμα ότι η τιμή της βενζίνης στα διυλιστήρια αυξήθηκε από περίπου 78 στα 79-80 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κατέγραψε άνοδο περίπου τριών λεπτών, εξέλιξη που, όπως είπε, θα αποτυπωθεί στις αντλίες από την επόμενη εβδομάδα.

Φωτιά στις τιμές - Το αργό πίσω από την αμόλυβδη

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των πρατηριούχων Αττικής, ο βασικός λόγος που οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα είναι ότι δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η ομαλή διακίνηση του αργού πετρελαίου.

Όπως σημείωσε, τα δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να μην διέρχονται με κανονικούς ρυθμούς από τα κρίσιμα θαλάσσια περάσματα, ενώ για τη διέλευσή τους απαιτείται συνοδεία πολεμικών πλοίων. Παράλληλα, η αυξημένη θερινή ζήτηση, ιδιαίτερα στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, διατηρεί τις τιμές των διυλιστηρίων σε υψηλά επίπεδα.

Εκτίμησε ακόμη ότι οι διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου, από τα 72 έως και τα 80 δολάρια το βαρέλι, θα συνεχιστούν τουλάχιστον έως τον Σεπτέμβριο, προκαλώντας περιοδικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

Πάνω από 2 ευρώ στα νησιά η αμόλυβδη

Ο Νίκος Παπαγεωργίου προέβλεψε ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης θα κινηθεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με τιμές που θα κυμαίνονται περίπου από 1,95 έως 2,15 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή.

Για τα νησιά, τόνισε ότι οι τιμές βρίσκονται ήδη πάνω από τα 2 ευρώ, εξαιτίας του αυξημένου μεταφορικού κόστους, το οποίο επιβαρύνει την τελική τιμή κατά περίπου 14-15 λεπτά ανά λίτρο.