Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να επιδίδονται σε νέα χτυπήματα εναντίων του Ιράν και με την Τεχεράνη να απαντά με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι θα υποστεί «πολύ χειρότερα» πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ.

«Αυτά είναι αντίποινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι πολύ χειρότερα!», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, πάνω από φωτογραφία στην οποία διακρίνονται εγκατάσταση στην πόλη Σαμπαχάρ στις φλόγες και καπνοί που υψώνονται.

«Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά (...) Κάθε φορά που μας πλήττουν, θα ανταποδίδουμε είκοσι φορές πιο δυνατά», είπε αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους μετά την αναχώρησή του από την Άγκυρα, την πρωτεύουσα της Τουρκίας, όπου διεξήχθη η σύνοδος του NATO.

«Έκαναν ένα μικρό πράγμα σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη), αλλά πρόκειται μάλλον για αντίποινα» για τα πλήγματα της προηγουμένης, συνέχισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να στέλνει αντιφατικά μηνύματα νωρίτερα χθες, λέγοντας πως η κατάπαυση του πυρός «τέλειωσε», μετά την ανταλλαγή πυρών των δυο χωρών που έθεσαν σε δοκιμασία τις προσπάθειες να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όμως ταυτόχρονα διαβεβαίωσε πως οι νέες εχθροπραξίες θα λάβουν τέλος «πολύ γρήγορα» κι άφησε την πόρτα ανοικτή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

«Πλήξαμε 90 στόχους»

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε σήμερα (9/7) ότι οι δυνάμεις τους προχώρησαν σε έναν ακόμη γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, φερόμενα για να περιορίσουν τη δυνατότητα της Τεχεράνης να πλήττει στόχους στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περίπου 90 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, μεταξύ των οποίων συστήματα αεράμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, αποθήκες πυραύλων και drones, ναυτικές δυνατότητες και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

Πλήγματα των ΗΠΑ

Το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, IRIB, μετέδωσε νωρίτερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν σιδηροδρομική γέφυρα έξω από την πόλη Ακαλά, στην επαρχία Γκολεστάν του βόρειου Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, επτά «εχθρικά βλήματα» εκτοξεύθηκαν εναντίον της γέφυρας Ακ Τεκεχ Χαν περίπου στη 01:30 τοπική ώρα.

Από τα επτά πλήγματα, τα δύο προκάλεσαν εκρήξεις πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η οποία δεν ανέφερε μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή την έκταση των ζημιών.

Το τοπικό παράρτημα των Φρουρών της Επανάστασης στη Γκολεστάν ανέφερε ότι από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο προειδοποίησε πως η απάντηση του Ιράν θα είναι «συντριπτική».

Όπως ανέφερε το Axios o αμερικανικός στρατός έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυραύλους κρουζ και πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχειρία της 8ης Απριλίου.

Σειρήνες ήχησαν σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, μετά την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Η σειρήνα ενεργοποιήθηκε», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, καλώντας τους πολίτες και τους κατοίκους «να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο».

Μετά το Μπαχρέιν σειρήνες προειδοποίησης για πυραυλική επίθεση ήχησαν σε Κουβέιτ και Κατάρ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές στις τρεις αραβικές χώρες του Κόλπου. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία αναχαίτισης εισερχόμενων drones και πυραύλων.