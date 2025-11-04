«Πυρετός το Σαββατόβραδο»: Η ΑΑΔΕ βγαίνει σε νυχτερινούς φορο-ελέγχους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Όταν τα φώτα της πίστας ανάβουν, αρχίζουν και οι… φορολογικοί έλεγχοι. Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί και φέτος την επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Πυρετός το Σαββατόβραδο», πραγματοποιώντας εκτεταμένους ελέγχους στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισπράξεων και φορολογικών παραβάσεων.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, οι ελεγκτές θα αξιοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία, όπως τα συστήματα e-send και myDATA, καθώς και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, θα αναλύονται δεδομένα από πλατφόρμες κρατήσεων, αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα, αλλά και πληροφορίες από το Google Maps, προκειμένου να εκτιμηθεί η πυκνότητα επισκεψιμότητας στα δημοφιλή μαγαζιά.

Οι έλεγχοι θα ξεκινούν από το άνοιγμα των καταστημάτων και θα διαρκούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι ελεγκτές θα παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη διαβίβαση των αποδείξεων στο myDATA, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ένας υπάλληλος θα παραμένει στο κεντρικό ταμείο και ένας ακόμη στο σημείο πώλησης λουλουδιών, καταγράφοντας τις συναλλαγές.

Διασταύρωση στοιχείων και «έξυπνα» πρόστιμα

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα συγκρίνονται με τις εισπράξεις προηγούμενων εβδομάδων, όπως είχαν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ χωρίς φυσική παρουσία ελεγκτών. Αν προκύψουν σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στα πραγματικά δεδομένα και στα δηλωμένα ποσά, οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν βαριά πρόστιμα ή ακόμη και προσωρινό λουκέτο.

Η νέα μέθοδος ελέγχου, όπως αναφέρει το insider.gr που εφαρμόζεται από τις αρχές του 2025, έχει ήδη δημιουργήσει βάση αναφοράς (benchmarking) για τα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα. Συνδυάζοντας ψηφιακά δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη, το σύστημα υπολογίζει με μεγάλη ακρίβεια τον εκτιμώμενο τζίρο και εντοπίζει ασυνήθιστες διακυμάνσεις, ώστε να γίνονται παρεμβάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Από την αίθουσα επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, οι επιθεωρητές παρακολουθούν ζωντανά τη ροή των αποδείξεων και συντονίζουν τα κλιμάκια ελέγχου για στοχευμένες επισκέψεις σε καταστήματα με ενδείξεις φοροδιαφυγής.

Έλεγχοι και στα μισθωτήρια

Παράλληλα, οι έλεγχοι επεκτείνονται και στα μισθωτήρια συμβόλαια εξοπλισμού και μηχανημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος πραγματικά εκμεταλλεύεται την επιχείρηση και να περιοριστεί το φαινόμενο των λεγόμενων «αχυρανθρώπων» ή «μπροστινών».

Οι επιχειρήσεις θα κληθούν επίσης να αποδείξουν τον τρόπο εξόφλησης αποδείξεων άνω των 500 ευρώ, όταν δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά ίχνη πληρωμής μέσω POS στο σύστημα e-send.

Τέλος, οι ελεγκτές θα προχωρούν και σε απογραφή της κάβας, για να επιβεβαιώσουν τη γνησιότητα των οινοπνευματωδών ποτών που διακινούνται, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα νοθείας ή παράνομης διακίνησης.