Reuters: Η Ελλάδα προειδοποιεί την ΕΕ για τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας για τη μεταφορά του LNG

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκε σε διπλωματικό αδιέξοδο την Τετάρτη, καθώς η συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας προσέκρουσε στις έντονες ενστάσεις της Ελλάδας και της Αυστρίας. Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής διαφωνίας βρίσκεται η πρόταση για απαγόρευση της μεταφοράς ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με το reuters, η Ελλάδα, αποτελώντας κυρίαρχη δύναμη στην παγκόσμια αγορά μεταφοράς LNG και ανταγωνιζόμενη κολοσσούς από τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ιαπωνία, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

Σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης, η Αθήνα προειδοποιεί ότι οι οριζόντιοι περιορισμοί ενδέχεται να λειτουργήσουν ως «μπούμερανγκ» για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Η βασική ανησυχία είναι ότι το κενό που θα αφήσει αναγκαστικά ο ευρωπαϊκός στόλος, θα καλυφθεί ταχύτατα από μη ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ανώνυμη κυβερνητική πηγή: «Οι κυρώσεις οφείλουν να πλήττουν την οικονομική ικανότητα της Μόσχας και όχι να λειτουργούν ως αναπάντεχο στρατηγικό δώρο για τρίτους παίκτες, εις βάρος της Ευρώπης». Οποιοδήποτε νέο μέτρο, τονίζει η ελληνική πλευρά, πρέπει να εξισορροπεί την πίεση προς τη Ρωσία με την προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Τη διάχυτη δυστοκία επιβεβαίωσε νωρίτερα και ο Λιθουανός Υπουργός Εξωτερικών, Κεστούτις Μπούντρις, υπογραμμίζοντας την αναποφασιστικότητα των κρατών-μελών σχετικά με την αυστηροποίηση του πλαισίου για το ρωσικό LNG.

Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτής της εμπλοκής, οι διαπραγματεύσεις των Ευρωπαίων απεσταλμένων αναβλήθηκαν και αναμένεται να συνεχιστούν στις 23 Ιουλίου. Ενώ, το υφιστάμενο πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου παραμένει προς το παρόν αμετάβλητο στα 44,10 δολάρια ανά βαρέλι.