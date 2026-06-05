Reuters: Σχέδιο της Ελλάδας να επιβάλει φόρο 15% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα - Έρχεται σύντομα στη Βουλή

Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου υπεραξίας 15% στα κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με πηγές από κυβερνητικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters.

Όπως επισημαίνεται, η Ελλάδα δεν διαθέτει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων, ενώ οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ενιαίο σύστημα φορολόγησης για τον συγκεκριμένο τομέα.

Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει νόμο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τους επόμενους μήνες.

«Στόχος είναι να ενταχθούν τα κρυπτονομίσματα στον φορολογικό κώδικα της χώρας», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων στις ευρωπαϊκές χώρες διαφέρει, από 8% στην Κύπρο έως 30% στη Γαλλία, και συνήθως επιβάλλεται επί των κεφαλαιακών κερδών.

Το κυβερνητικό σχέδιο επιβεβαιώθηκε και από δεύτερο αξιωματούχο που πρόσθεσε ότι τα πρώτα 500 ευρώ κερδών θα είναι αφορολόγητα. Ο φόρος δεν θα ισχύει για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων από ιδιώτες, αλλά θα ισχύει εάν η οντότητα που ασχολείται με την εξόρυξη είναι εγγεγραμμένη ως εταιρεία.

Και οι δύο αξιωματούχοι είπαν ότι είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος της αγοράς κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα, καθώς η μεγάλη πλειονότητα των επενδυτών χρησιμοποιεί πλατφόρμες εκτός χώρας. Προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για τα κρατικά έσοδα από τον νέο φόρο.