Ρευματοκλοπές: Αύξηση 67% στα καταγεγραμμένα περιστατικά – Σχέδιο για θεσμική θωράκιση

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενισχύει δυναμικά τις δράσεις του για την αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και στρατηγικές.

Όπως αναφέρθηκε σε εκδήλωση της ΡΑΑΕΥ από τον Διευθυντή Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας και επικεφαλής του νέου τμήματος για την καταπολέμηση της ρευματοκλοπής, Γιώργο Αθανασιάδη, ο Διαχειριστής έχει προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Οι παραπάνω ενέργειες έχουν ήδη αποδώσει καρπούς. Το 2025 καταγράφηκαν 15.554 περιπτώσεις μη καταμετρούμενης κατανάλωσης, σημειώνοντας αύξηση 67% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με το insider.gr, αξία των περιστατικών αυτών εκτιμάται στα 58,5 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 72%. Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση των εισπράξεων: μόνο στο πρώτο οκτάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 27 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 86% συγκριτικά με το 2024.

«Αντίδοτο» και οι έξυπνοι μετρητές

Όπλο στη μάχη κατά των ρευματοκλοπών θα αποτελέσουν και οι έξυπνοι μετρητές. Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση της ΡΑΑΕΥ, ο Γιώργος Λούκος, Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας στον ΔΕΔΔΗΕ, σημείωσε ότι οι εγκαταστάσεις έχουν φτάσει τις 1,3 εκατ. συσκευές.

Σήμερα προστίθενται 50.000 έξυπνοι μετρητές κάθε μήνα με στόχο να διπλασιαστούν το 2026. Έτσι, ο Διαχειριστής θα μπορέσει να καλύψει το ένα τρίτο όλων των καταναλωτών της χώρας στα τέλη του επόμενου έτους (1,87 εκατ.). Απώτερος στόχος είναι να εγκατασταθούν συνολικά 7,7 εκατ. μετρητές ως το 2030.

Αυτή τη στιγμή, εγκαθίστανται περίπου 50.000 ψηφιακά ρολόγια τον μήνα. Το νούμερο αυτό θα διπλασιαστεί το 2026, με συνέπεια στο τέλος του επόμενου έτους το 30% των παροχών να βρίσκονται σε διαδικασία τηλεμέτρησης.

Από το 2027, οι μηνιαίες εγκαταστάσεις θα υπερδιπλασιαστούν. Κι αυτό γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσουν να αντικατασταθούν όλα τα αναλογικά «ρολόγια» μέχρι το τέλος της 10ετίας.