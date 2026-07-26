Ρύθμιση 72 δόσεων προς τον ΕΦΚΑ: Πάνω από 2.500 οι αιτήσεις των οφειλετών - Ποιοι οι «κόφτες»

Με μόλις 2.500 οφειλέτες να έχουν ενταχθεί ήδη στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), δεν είναι λίγοι οι φορείς που ζητούν επιτακτικά να επανέλθουν άμεσα οι 120 δόσεις με «κούρεμα» τμήματος της κύριας οφειλής και των προσαυξήσεων.
Όπως τονίζουν, υπάρχουν παράμετροι που είτε αποκλείουν μεγάλο αριθμό οφειλετών, είτε τους αποθαρρύνουν να αιτηθούν υπαγωγή στη ρύθμιση.
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