Salesforce: Στο μέλλον των επιχειρήσεων άνθρωπος και AI γίνονται συνεργάτες

«Ζούμε στην εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη δεν σταματά να ξεπερνά τις προσδοκίες μας. Πλέον συνδέουμε τους ανθρώπους με τους AI agents και με τα δεδομένα, ώστε κάθε επιχείρηση να επιτύχει περισσότερα από όσα πίστευε ποτέ ότι είναι εφικτό. H επανάσταση των AI Αgents είναι ήδη εδώ». Το παραπάνω, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο συνιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Salesforce, Marc Benioff, στους 47.000 επισκέπτες του φετινού Dreamforce 2025, του ετήσιου συνεδρίου της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε, στο Σαν Φρανσίσκο.

Από την σκηνή του Moscone Center, o Benioff παρουσίασε την βελτιωμένη εκδοχή της πλατφόρμας Agentforce 360, της πιο ολοκληρωμένης, όπως τόνισε, πλατφόρμας που έχει υπάρξει μέχρι σήμερα, για την δημιουργία, τον έλεγχο και την ανάπτυξη αξιόπιστων AI agents οι οποίοι συνεργάζονται με τους εργαζόμενους και επαναπροσδιορίζουν τα επιχειρηματικά μοντέλα που γνωρίζαμε μέχρι χθες. Αυτό άλλωστε υπόσχεται και η επόμενη γενιά τεχνητής νοημοσύνης που ακούει στο όνομα Αgentic AI - καθώς δεν περιορίζεται στο να απαντά ερωτήσεις ή να εκτελεί μεμονωμένες εντολές — αλλά μπορεί να ενεργεί αυτόνομα, να λαμβάνει πρωτοβουλίες και να διαχειρίζεται πολύπλοκες εργασίες για λογαριασμό μας.

