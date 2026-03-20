Σαουδική Αραβία: Πρόβλεψη σοκ για την τιμή του πετρελαίου

Παράγοντες του τομέα του πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία προβλέπουν ότι οι τιμές του πετρελαίου ίσως ξεπεράσουν τα 180 δολάρια το βαρέλι αν τα προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν συνεχιστούν και διαρκούν ακόμη περί τα τέλη του Απριλίου, ανέφερε χθες Πέμπτη η εφημερίδα Wall Street Journal.

Tο βασικό σενάριο είναι ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 180 δολάρια το βαρέλι εάν οι διαταραχές συνεχιστούν μέχρι τα τέλη Απριλίου, εκτιμούν αξιωματούχοι. Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται σαν μια θετική εξέλιξη για τη Σαουδική Αραβία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα από το πετρέλαιο, η κατάσταση ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

Οι υψηλές τιμές μπορεί να οδηγήσουν τους καταναλωτές σε αλλαγές στη συμπεριφορά τους, μειώνοντας τη χρήση πετρελαίου και προκαλώντας μια οικονομική ύφεση που θα πλήξει τη ζήτηση.

Οι σαουδαραβικές αρχές τονίζουν ότι η γρήγορη αύξηση των τιμών μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμη αστάθεια στην αγορά, κάτι που η Σαουδική Αραβία επιθυμεί να αποφύγει.

Ο Ούμερ Καρίμ, αναλυτής εξωτερικής πολιτικής και γεωπολιτικής της Σαουδικής Αραβίας, ανέφερε ότι η χώρα προτιμά «μια μέτρια αύξηση στις τιμές, ενώ η μερίδα αγοράς της παραμένει σταθερή», προσθέτοντας ότι οι ταχύτατες αυξήσεις τιμών μπορεί να αποσταθεροποιήσουν την αγορά.



Η κατάσταση στην περιοχή επιδεινώθηκε με τις επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών. Οι επιθέσεις που στόχευσαν τις εγκαταστάσεις της ΑΡΑΜΚΟ, καθώς και άλλες υποδομές στο Κατάρ και τον Κόλπο, έχουν προκαλέσει την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, με τις τιμές του Brent να φτάνουν τα 119 δολάρια το βαρέλι.