Οι καταναλωτές πρέπει να βάλουν «βαθιά το χέρι στην τσέπη» προκειμένου να ανταποκριθούν στο τραπέζι για τη Σαρακοστή καθώς τα θαλασσινά κοστίζουν περισσότερο συγκριτικά με κάθε άλλη χρονιά.

Ο λόγος που έχουν «ανέβει» τα σαρακοστιανά είναι εξαιτίας της κλιματικής κρίσης η οποία με τη σειρά της, έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη παραγωγή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και η αύξηση της τιμής κατά μέσο όρο είναι 15% - 20%, οι τιμές διαφέρουν από κατάστημα σε κατάστημα.

Πιο οικονομικά, φέρεται να είναι τα θαλασσινά στη Βαρβάκειο. Ενδεικτικά σύμφωνα με την ΕΡΤ:

Το χταπόδι στα ιχθυοπωλεία, ανέρχεται στα 24 με 26 ευρώ το κιλό, ενώ στη Βαρβάκειο στα 20 ευρώ

Τα μύδια ανέρχονται στα 8 - 9 ευρώ το κιλό στα ιχθυοπωλεία, ενώ στη Βαρβάκειο στα 14 ευρώ το κιλό

Τα καλαμάρια στα 22 - 24 ευρώ το κιλό στα ιχθυοπωλεία και στη Βαρβάκειο στα 14 ευρώΟι σουπιές στα 14 ευρώ το κιλό στα ιχθυοπωλεία, ενώ 11 ευρώ είναι στη Βαρβάκειι

Τα στρείδια αγγίζουν τα 22 - 23 ευρώ το κιλό στα ιχθυοπωλεία ενώ στη Βαρβάκειο η τιμή ανέρχεται στα 18 ευρώ

Χαμηλότερα είναι τα ποσά, στα κατεψυγμένα θαλασσινά. Για παράδειγμα:

Tο κατεψυγμένο χταπόδι ανέρχεται στα 14 ευρώ το κιλό

Η κατεφυγμένη γαρίδα στα 13 ευρώ το κιλό

Τα κατεψυγμένα καλαμάρια στα 10 ευρώ το κιλό

Τα κατεψυγμένα θράψαλα από 8 ευρώ το κιλό

Τέλος, η άνοδος στις τιμές έχει επηρεάσει και τη λαγάνα. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι στην Αθήνα θα είναι ακριβότερη σε σχέση με πέρυσι, με την τιμή να κυμαίνεται στα 3,50 με 3,80 ευρώ.