Το σαρακοστιανό τραπέζι έγινε… είδος πολυτελείας: Αυξήσεις έως 26%

Οι τιμές στα σαρακοστιανά εκτοξεύονται: το τραπέζι για 4 άτομα φτάνει τα 79€, με αυξήσεις σε χταπόδι, λαγάνα, χαλβά και ταραμά.

Βαρβάκειος αγορά
Βαρβάκειος αγορά | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Το σαρακοστιανό τραπέζι φέτος δεν θυμίζει νηστεία, αλλά… πολυτέλεια. Οι τιμές στα βασικά εδέσματα της Καθαράς Δευτέρας ανεβαίνουν με ρυθμούς που κάνουν ακόμη και τους πιο συγκρατημένους καταναλωτές να αναρωτιούνται αν τελικά η παράδοση κοστίζει περισσότερο από όσο αντέχει το πορτοφόλι.

 

Για μια τετραμελή οικογένεια, το τραπέζι της ημέρας φτάνει πλέον τα 79 ευρώ, από 63 ευρώ πέρσι — μια αύξηση 26% που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Στα θαλασσινά, που παραδοσιακά πρωταγωνιστούν, οι ανατιμήσεις είναι εμφανείς:

  • Το χταπόδι σκαρφαλώνει στα 24 €/κιλό (από 18).

  • Το καλαμάρι φτάνει τα 22 €/κιλό, πέντε ευρώ πάνω από το 2025.

  • Οι γαρίδες ανεβαίνουν στα 14 €/κιλό (από 12).

Ακόμη και τα «ταπεινά» συνοδευτικά δεν μένουν ανεπηρέαστα. Η λαγάνα αγγίζει τα 3,80 ευρώ, έναντι 2,80 πέρσι, ενώ ο χαλβάς φτάνει τα 12 €/κιλό, από 9 ευρώ το 2025. Ο ταραμάς, δε, ξεπερνά κάθε προσδοκία, αγγίζοντας τα 21 ευρώ, ενώ οι ελιές ανεβαίνουν στα 8 ευρώ.

Το αποτέλεσμα; Ένα τραπέζι που άλλοτε θεωρούνταν προσιτό και συμβολικό, μετατρέπεται σε οικονομικό «τεστ αντοχής».

Η Σαρακοστή ξεκινά με νηστεία — αλλά για πολλούς, η πραγματική νηστεία φαίνεται να αφορά το πορτοφόλι.

